Kate Middleton reaparece tras su cirugía con bella foto y emotivo mensaje en redes

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Después de la ola de rumores sobre su estado de salud, la princesa Kate Middleton regresó al ojo público y luce mejor que nunca. Con lo que los comentarios sobre su estado terminan, ya que la prensa londinense había puesto en tela de juicio su estabilidad; sin embargo, fue en redes sociales donde la princesa de Gales reapareció hoy, y lo hizo con una tierna foto acompañada de su familia.

A pesar de que en enero pasado se sometió a una cirugía, la Casa Real no ha informado sobre el tipo de procedimiento, solo se detalló que no estaría activa, sino hasta pasar Pascua. La princesa salió del hospital 15 días después y se quedó en su casa de reposo, por lo que no había participado en un evento oficial. Asimismo, pudo ser captada por medios locales cuando viajaba en un auto conducido por su madre, Carole.

Ahora, la propia princesa decidió terminar con todos los rumores sobre su salud, por lo que reapareció en una foto publicada en la cuenta de Instagram de los Príncipes de Gales. En ella, se le puede observar sentada, sonriendo, abrazando a sus hijos George, el mayor; Charlotte y el más pequeño, Louis. La foto se da con motivo de las celebraciones del Día de las Madres, que en Reino Unido se celebra este 10 de marzo.

Kate Middleton reaparece tras cirugía, foto: especial

Además, en la foto no aparece el príncipe Guillermo, heredero a la Corona, ya que él mismo se encargó de tomar la fotografía, la cual estaba acompañada por el mensaje: "Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo en estos últimos dos meses". En la instantánea, la princesa luce con un buen semblante, lo que es prueba de la mejoría en su estado de salud. La Casa Real había advertido que no daría a conocer noticias sobre Kate excepto que hubiera algo importante que señalar.

Ahora, Kate está lista para regresar a los eventos oficiales, de los cuales se ha encargado el príncipe Guillermo, al igual que la princesa Ana y la reina Camila, lo anterior en sustitución del rey Carlos III en eventos oficiales, después de que fuera diagnosticado con cáncer. Aunque recientemente la reina dijo que tomaría unos días de descanso antes de retomar sus actividades.

Fuente: Tribuna