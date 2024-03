Primer Ministro de Haití, desaparecido: Violencia y agresiones armadas siguen al alza

Comparta este artículo

Puerto Príncipe, Haití.- Fue la noche el pasado sábado 2 de marzo cuando grupos de supuestos criminales irrumpieron en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, en Haití; este hecho violento, además de dejar varios muertos, provocó que reos se dieran a la fuga. El ataque explotó luego de que el capo Jimmy Chérisier, conocido como 'Barbecue', advirtiera el inicio de una "revolución" contra el Gobierno del Primer Ministro, Ariel Henry.

Violencia en Haití sigue al alza. Foto: Twitter

Sin embargo, el panorama de violencia en Haití no ha cambiado para este martes 5 de marzo; debido a que desde el sábado y hasta la fecha se han reportado agresiones armadas, no es posible decir cuántos muertos ha dejado este intento de Golpe de Estado. Por su parte, el Primer Ministro haitiano se mantiene en un paradero desconocido. Aunque el día de ayer, lunes 4, surgieron rumores de que el político había retornado a su nación, tras una gira de trabajo, no ha salido a la luz.

Medios locales de Haití señalaron que, además del asalto a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, con el ataque a Croix des Bouquets, unos 3 mil 600 reos estarían prófugos; se advierte que, entre estos criminales, habría muchos líderes de bandas conocidos por su crueldad, sin embargo, no se ha revelado una lista oficial de todos los delincuentes que habrían escapado de la cárcel con ayuda de 'Barbecue'.

Por toda esta violencia en Haití, ha aumentado el número de civiles que huyen de los enfrentamientos entre bandas y la Policía en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe; a la fecha de publicación de esta nota, siguen los reportes de eventuales ataques de bandas armadas contra instituciones públicas. Durante el día de ayer, lunes 4 de marzo, escuelas, universidades y otros establecimientos privados y públicos de la capital permanecieron cerrados.

Al mismo tiempo, tanto elementos del Ejército haitiano, como de la Policía se desplegaron en el principal aeropuerto de Puerto Príncipe, el Toussaint Louverture, para hacer frente a las bandas fuertemente armadas que intentaron nuevamente tomar el control de la terminal. Respecto al Primer Ministro, la última información oficial que se tiene es que el sábado abandonó Kenia, donde estuvo para tratar el posible envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que espera Haití.

