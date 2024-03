Trágico accidente en España: Un niño muere dentro de una secadora de ropa; abren investigación

Comparta este artículo

Mallorca, España.- En la localidad de Magaluf, Mallorca, España, un niño de apenas 4 años de edad perdió la vida de manera trágica dentro de una secadora de ropa. Según las primeras informaciones, el incidente ocurrió mientras la abuela del pequeño lo dejaba al cuidado de su joven tía de 17 años para salir a realizar algunas compras.

Según reportes locales, el niño tenía la costumbre de esconderse dentro de la secadora mientras estaba en funcionamiento, siendo regañado en ocasiones anteriores por esta peligrosa práctica. Sin embargo, en esta lamentable ocasión, el infante no logró salir de la máquina, lo que resultó en su trágico deceso.

Crédito: Internet

Cuando la abuela regresó a casa y no pudo encontrar al niño, preocupada, buscó en todos los rincones sin éxito. Al percatarse de que no había ruido alguno, decidió revisar la secadora, lugar donde solía esconderse el niño en sus juegos. Para su horror, descubrió que el pequeño estaba dentro y ya no presentaba signos vitales.

La escena provocó una rápida intervención de los servicios de emergencia y las autoridades locales. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, lamentablemente no pudieron salvar la vida del niño, quien habría fallecido por asfixia dentro del electrodoméstico.

Crédito: Internet

La Guardia Civil ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la tragedia. Tanto la abuela del menor como su joven tía están siendo investigadas para descartar responsabilidades en el trágico suceso.

Los familiares del niño, consternados por lo ocurrido, han colaborado plenamente con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. El cuerpo del pequeño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le realizó la autopsia correspondiente como parte de las diligencias de investigación.

Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad local y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los niños y la supervisión adecuada durante su cuidado. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y a tomar conciencia sobre los peligros que pueden presentarse en el hogar, especialmente cuando se trata del cuidado de los más pequeños.

Fuente: Tribuna