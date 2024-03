El crucero más grande del mundo rescata a 14 personas en lancha flotante en el Caribe

Comparta este artículo

La Habana, Cuba.- Cuando una persona piensa en un crucero, lo primero que se les viene a la mente son unas deliciosas vacaciones en Altamar, mientras disfrutan del Sol, el sonido de las olas y, quizás, de las actividades recreativas que suele organizar la tripulación en dentro del barco; sin embargo, al estar en mar abierto, las sorpresas siempre pueden estar a la orden del día, tal y como le ocurrió a los pasajeros del navío más grande del mundo, Icon of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, a comienzos de esta semana.

Según informes, todo ocurría con normalidad, cuando cerca de las 15:00 horas, detectaron un punto en el mar abierto, el cual se trataba de una lancha inflable que tenía consigo a 14 personas, quienes se encontraban en Altamar desde hace ocho días. Según informes, el capitán de un barco tiene la obligación legal y moral de prestar asistencia a gente que lo requiera, esto de acuerdo con la Organización Marítima.

Bajo esta premisa, el Icon of the Seas no tuvo mayor opción que dar la vuelta y regresar por los náufragos, tarea que, según información de una de las pasajeras, Alessandra Amodio, no fue nada fácil, puesto la embarcación es bastante grande y les tomó un tiempo dar la vuelta, asimismo, era necesario acercarse con precaución hacia la pequeña lancha, puesto podrían hundirla de manera accidental, cosa que querían evitar.

Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el barco envió lanchas con la tripulación para poder rescatar a los náufragos, ésta última operación duró cerca de 2 horas, puesto tuvieron que realizar varios viajes para poder llevar a los migrantes hacia la embarcación. Según declaraciones de Amodio, el hallazgo se registró en el mar de que limita a las costas mexicanas con las de Cuba; sin embargo, el capitán no pudo dar mayores detalles sobre la nacionalidad de los rescatados, pero según información de la cuenta de X, Marina Mercante, se trataba de 14 cubanos migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

Según algunos reportes, el Icon of the Seas tenía planeado un recorrido de ocho días de Miami hasta Honduras, por lo que los náufragos fueron trasladados hasta éste último país, luego de pasar 24 horas dentro del barco, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, se desconoce cómo fue que estas personas terminaron en Altamar y cuál era su destino original, por lo que es posible que, conforme avancen los días, surja mayor información al respecto.

Fuentes: Tribuna