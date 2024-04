Trump 'explota' contra AMLO y su propuesta para crisis migratoria: "Es una falta de respeto"

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para atender la crisis migrante que afecta tanto a la nación mexicana, como a los Estados Unidos de América (EU), fue brutalmente rechazada por el expresidente estadounidense y virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump. El también empresario aseguró que la propuesta del tabasqueño fue "una falta de respeto".

Como se recordará, hace una semana se publicó la entrevista que el mandatario López Obrador ofreció a la corresponsal de CBS en México, Sharyn Alfonsi. En esta, el presidente de la República Mexicana aseguró que el muro propuesto por Trump para atender el problema de la migración "no funciona" y considero que el candidato republicano, en caso de ganar, no lo levantará "porque necesita a México".

Donald Trump rechaza propuesta de AMLO para atender migración. Foto: Twitter

Asimismo, AMLO puntualizó que EU debería invertir 20 mil millones de dólares anuales en los países más pobres de América Latina y el Caribe, además de legalizar a los millones de migrantes que ya están en su nación; según el mexicano, con estas estrategias se pondría un freno a la crisis que azota a ambas naciones del Norte de América. No obstante, Donald Trump no piensa lo mismo, e incluso explotó contra López Obrador.

En su más reciente intervención, el empresario ultraderechista señaló que la propuesta migrante de AMLO en el programa de 60 minutos fue una falta de respeto, ya que no había tocado ese tema con las autoridades estadounidenses. De igual forma, Donald Trump aseguró que no daría "ni 10 centavos" a México para atender las causas de la migración. Aseguró que esto no pasaría si él estuviera en el poder.

Es muy simple: es falta de respeto por el presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año (sic.). Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos", declaró el expresidente estadounidense en el programa Fox & Friends.

A la fecha de publicación de esta nota, el presidente de México, AMLO, no ha hablado sobre la polémica respuesta de Donald Trump, quien está en campaña para ser el candidato del partido republicano para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de noviembre en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna