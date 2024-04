“Tu tranquila, yo nervioso”: Colombiana asegura los mexicanos tienen el poder de curar la ansiedad

Bogotá, Colombia.- La ansiedad es uno de los trastornos más comunes entre las personas, en la actualidad, por lo que es natural que la gente busque acercarse a los métodos que ayuden a controlarlos cuando se les presenten fuertes crisis. La manera más convencional es ir a terapia, pero hay otros que optan por hacer ejercicio y llevar una vida saludable y con el estrés al mínimo; sin embargo, en días recientes, una joven originaria de Colombia se viralizó por revelar una técnica poco común.

Se trata de Jazziel Sofía, quien reveló a su publico que su novio es quien la ayudó a controlar casi por completo su ansiedad. Y si bien, en muchas ocasiones, las parejas sentimentales tienden a dar contención emocional a la gente que sufre de crisis, la realidad es que las palabras de la joven toman relevancia cuando aclara que, la razón por la que su media naranja logra tranquilizarla es por el hecho de ser mexicano.

Así como lo lees, resulta ser que la joven explicó que los mexicanos tienen el poder de calmar la ansiedad debido a que suelen buscar el aspecto más positivo de la situación, sin importar en qué circunstancia se encuentren. Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y en breve consiguió casi 1 millón de reproducciones. La internauta narró que, su personalidad, suele ser “acelerada”, pero su pareja siempre tiene una frase que suele funcionarle para todo.

“¿Sabes cómo se me quitó la ansiedad? Al andar con un novio mexicano, es que hay una cosa que me dice siempre que literal es como si me tomara una pastilla. Siempre, siempre estoy alocada y me dice: ‘Hey, hey tú tranquila y yo nervioso’ y me quedó callada y digo: ‘Pues sí’. La verdad existe y a ver cómo le haces. No me he vuelto a estresar por absolutamente nada en la vida”, aseguró Jazzel.