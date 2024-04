Tercera Guerra Mundial: AMLO envía mensaje tras lanzamiento de misiles de Irán contra Israel

Ciudad de México.- Una nueva preocupación por el inicio de la Tercera Guerra Mundial estalló el pasado sábado, luego de que se informara que Irán, en una estrategia a la que denominó "legítima defensa", lanzara misiles y drones a Israel. Todo esto se da en medio del conflicto bélico que ya existe entre Ucrania y Rusia, y la nación israelí contra Palestina, en la Franja de Gaza. Esta situación provocó que líderes mundiales se pronunciaran.

En el caso de la República Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un mensaje sobre esta situación. A través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano hizo un llamado a la "paz" y a la "fraternidad universal", luego de que se pronunciara sobre el ataque con drones de Irán contra Israel, en el cual ya intervino el Gobierno de los Estados Unidos de América (EU).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario López Obrador declaró que espera que el conflicto no escale en Medio Oriente, al mismo tiempo que sostuvo que la "guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte".

Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra", se lee en el mensaje que emitió el presidente de México el pasado sábado 13 de abril.