Mujer de EU es detenida después de asfixiar a su bebé y grabar todo: "Quiero matarlo"

Missouri, Estados Unidos.- En días recientes, la policía de una comunidad de el condado de Missouri, Estados Unidos, se estremeció con la noticia de que una mujer, de 20 años, había intentado asfixiar a su bebé con una manta y su mano. Según informes de medios locales, la fémina solía sofocar a su hijo de manera frecuente porque esto le provocaba adrenalina. En uno de sus últimos asaltos, la imputada grabó los hechos y le envió los clips a una amiga.

De acuerdo con algunos datos, todo ocurrió cuando la mujer le envió un video a una de sus amigas, el pasado 15 de abril, en el clip, la fémina pone su mano en la boca y nariz del menor, de seis meses, con la finalidad de detener su respiración. En un segundo corte, Emma coloca una manta sobre la nariz del bebé, lo que provoca que éste comience a llorar. El segundo metraje también terminó en manos de su amiga.

Emma Rigdon asfixia a su bebé en Missouri

Pero esto no es todo, puesto la propia Rigdon cuenta en el filme que suele asfixiar a su hijo porque esto le provoca un sentimiento de “adrenalina”, también le cuenta que es una actividad que realiza seguido, pero que suele detenerse antes de que el bebé muera, puesto no le agradaría ir a la cárcel por terminar con la vida de su hijo; sin embargo, en su discurso, no descarta que esto pueda llegar a ocurrir en algún momento.

“No lo sé, cuando hago eso, me siento feliz como si tuviera adrenalina. Me detendré justo antes de que muera. La última vez estaba azul. Realmente quiero matarlo, pero no quiero ir a la cárcel. Es desafortunado. Simplemente tendrá que pagar por su existencia.”

En determinado momento, los clips llegaron a las manos de la policía y se procedió a la detención de la mujer, quien según declaraciones de su abogado, padece trastorno límite de la personal (TLP), el cual se caracteriza por impactar al usuario en su forma que se percibe a sí mismo y a los demás. Según información de Mayo Clinic, este padecimiento suele empeorar con episodios de ira desmesurada, impulsividad y cambios de humor frecuentes.

Asimismo, el representante legal resaltó que este trastorno, sumado a la depresión posparto de Ridgon, habría ocasionado estos episodios; sin embargo, esto no fue suficiente para que la fémina fuera liberada de prisión, puesto reportes indican que permanecería en la cárcel durante todo su proceso, bajo el crimen de abuso o negligencia infantil. En tanto, el menor será enviado custodia estatal, puesto el padre del infante cuenta con una orden de restricción, por lo que tampoco podrían dárselo a él.

