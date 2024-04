VIDEO: Mujer graba el momento de su secuestro, en Estados Unidos; capturan al delincuente

Comparta este artículo

Oregon, Estados Unidos.- Un impactante video se hizo viral en redes sociales, en el cual una mujer captó el momento preciso en el que fue secuestrada, los hechos tuvieron lugar la noche del pasado sábado 21 de abril en la ciudad de Hillsboro, Oregon. En ese sentido, la policía local se enteró debido al llamado de una vecina, quien escuchó el sonido del timbre y al revisar las cámaras de seguridad se dio cuenta de lo que sucedía.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, la víctima, que pedía ayuda a los gritos justo antes de ser capturada por un hombre. En poco más de 24 horas, los agentes de seguridad lograron capturar al delincuente. Fue de manera inmediata que inició la búsqueda, por lo que la policía de Hillsboro publicó el video de lo sucedido en las redes sociales, con la intención de que la población colaborara con la búsqueda de la fémina.

“Estamos buscando cualquier información que la comunidad pueda tener sobre este incidente”, señaló la policía local en un comunicado.

La publicación fue acompañada por las imágenes del secuestro y la leyenda “Llame si tiene algún dato que pueda ayudar en la investigación”. En el material audiovisual se observa cómo la víctima pide ayuda en una casa antes de que un hombre la tomara por detrás y se la llevara para secuestrarla. Cabe señalar que las autoridades locales informaron este 23 de abril que habían detenido a un hombre como presunto responsable de este secuestro.

Así se vivió el secuestro

En el video, grabado el 21 de abril se escucha a la mujer gritar desesperada "Por favor, ayúdenme"; sin embargo, no recibe respuesta y es en ese momento cuando un hombre con barba se acercó con velocidad a ella, la tomó, luego la cargó y llevó hasta una camioneta blanca que lo esperaba para después escapar a toda velocidad. Asimismo, las autoridades aseguraron que no era un secuestro normal, ya que el agresor conocía a la víctima.

"El sospechoso y la víctima se conocían y no se trata de un ataque al azar. No hay peligro para el público", señalaron las autoridades en un comunicado. A pesar de ello, no dieron detalles de la relación y tampoco revelaron la identidad de la persona detenida. Por su parte, Marisol, dueña de la casa donde se grabó todo explicó que la mujer "parecía asustada… En su voz, se podía decir que estaba frenética, y que necesitaba ayuda, y la forma en que se agarró a la puerta en el video cuando lo ves, eso es como, no es normal", concluyó.

