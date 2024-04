José Mujica, expresidente de Uruguay, revela que lucha contra esta terrible enfermedad

Uruguay,- El exmandatario uruguayo, José Mujica, conocido por su estilo de vida austero y sus ideales políticos arraigados, ha revelado en una rueda de prensa que enfrenta un nuevo desafío: un tumor en el esófago. Durante la conferencia, Mujica compartió abiertamente su situación de salud, informando a los presentes sobre el reciente diagnóstico que recibió tras someterse a un chequeo médico.

La noticia ha generado preocupación en Uruguay y más allá de sus fronteras, dado el reconocimiento internacional de Mujica y su influencia en la política latinoamericana. A sus 88 años y tras enfrentar una enfermedad inmunológica durante más de dos décadas, Mujica reconoció la complejidad de su situación, especialmente considerando las complicaciones que su enfermedad previa ha generado en su organismo.

Explicó que los médicos están evaluando el mejor curso de acción ante esta nueva adversidad, considerando las dificultades que su condición de salud actual presenta para los tratamientos convencionales contra el cáncer, como la quimioterapia o la cirugía. A pesar de la gravedad de la situación, Mujica mantuvo su característico optimismo y sentido del humor al abordar el tema.

Expresó, enfatizando su determinación de seguir adelante y continuar con su labor política y social. Además, compartió palabras de aliento para las nuevas generaciones, instándolas a enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y determinación. La noticia del tumor de esófago de José Mujica ha generado un profundo impacto en Uruguay, donde es considerado una figura emblemática, tanto por su gestión como presidente entre 2010 y 2015, como por su estilo de vida sencillo y sus ideales de justicia social. Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad.

Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó