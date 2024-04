FOTOS: Mujer es 'poseída' en un avión de Las Vegas; policías luchan por contenerla

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El pasado 23 de marzo, una mujer, aparentemente afrodescendiente, logró volverse viral luego de sufrir lo que se cree era un ataque de pánico por vuelo; sin embargo, las contorsiones y gestos que hizo durante el revuelo provocaron que algunos usuarios de Internet, específicamente de TikTok, creyeran que se trataba de una posesión demoníaca, al grado de que incluso intentó morder a uno de los oficiales que la querían contener.

Los hechos ocurrieron en el interior de un avión de la empresa Spirit Airlines. En el clip, se aprecia cómo un equipo de efectivos de la Policía Metropolitana de Las Vegas confronta a la mujer, cuyo nombre se mantiene como desconocido. Dado que la grabación comenzó cuando el alboroto ya estaba en auge, se desconoce el motivo por el que los oficiales fueron llamados, es decir, si la mujer sería arrestada por algún hecho previo o si intentaban contenerla por una crisis de pánico.

Una mujer se comporta como poseída en pleno vuelo y policías luchan por calmarla

Lo que sí se sabe es que, una vez que la protagonista del clip se percató de la presencia de los oficiales, comenzó a actuar de una manera mucho más errática. Sus ojos comienzan a verse saltones, mientras intenta soltarse del control de los policías. Ella les grita a los uniformados que no es necesario que la esposen, puesto que ella puede salir por su propia cuenta. Lejos de probar que está en sus cinco sentidos, los gestos de la mujer se vuelven más espeluznantes, lo que altera mucho más a los policías, quienes continúan la guerra de tirones.

La mujer les comenta que anteriormente ha pasado por este tipo de situaciones e intenta ponerse de pie, lo que causa que haga una contorsión hacia atrás y luego se abalance a atacar a uno de los policías: "¡Me estás lastimando, sheriff! Me estás lastimando. No puedo respirar. ¿Por qué me tocas la pierna?", cuestiona la mujer, mientras que el oficial intenta contener la risa; mientras la mujer continúa gritando frente al público.



Mujer alerta a la Policía al entrar en crisis de pánico en pleno vuelo

En determinado momento, una azafata irrumpe en el lugar y le dice a los presentes que tendrán que desalojar el avión, por lo que el vuelo demorará en salir. Dicha declaración desató que todos los presentes bramaran de molestia. Entre los comentarios, se puede apreciar que la mujer se disculpa con los demás. El video de los hechos se hizo viral en la mencionada aplicación de origen chino y hasta ahora se desconoce cuál fue el destino de la mujer.

