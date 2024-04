Conflicto México-Ecuador: Gobierno de AMLO revelará nuevas imágenes de ataque a Embajada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conflicto entre México y Ecuador sigue sin resolverse. Como se recordará, el pasado viernes 5 de abril del 2024, autoridades ecuatorianas irrumpieron en la Embajada mexicana, ubicada en Quito, para detener a Jorge Glas, el exvicepresidente de dicha nación. Esto provocó que el Gobierno mexicano rompiera relaciones diplomáticas con este país, y que otros más de América y Europa mostraran su apoyo.

Aunque el Gobierno de Ecuador está dispuesto a resolver la tensión, el diálogo aún no se acuerda. En este contexto, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio nuevas declaraciones sobre este caso, el cual asegura que llevará a instancias internacionales.

AMLO aseguró que "a México se le respeta", luego del ataque a la Embajada en Quito. Foto: Internet

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 9 de abril del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que el Gobierno de Ecuador sintió "el respaldo de otros gobiernos o de potencias" para allanar la Embajada de México en Quito hace unos días. Asimismo, mencionó que hoy se revelarán nuevas imágenes sobre los hechos ocurridos el 5 de abril en dicho recinto.

Las fotos y videos, según el presidente de México, muestran cómo agentes policiacos ecuatorianos irrumpieron en la sede diplomática y agredieron a funcionarios, tanto mexicanos como ecuatorianos: "Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron adentro de la Embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra Embajada"

Eso no lo hace un Gobierno si no siente que tiene respaldo de otros Gobiernos o de potencias", agregó López Obrador.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño recalcó que este asunto será llevado en próximas horas a la Corte de Justicia Internacional, al mismo tiempo que sostuvo que "a México se le respeta".

México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo, y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador", agregó el presidente mexicano.

Cabe señalar que AMLO puntualizó que el asalto dentro de la Embajada, para él, sería una campaña contra su Gobierno, como las que ya han realizado medios estadounidenses, como ProPublica y The New York Times sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico: "Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes, que los gobiernos (de México) se arrodillaban ante las hegemonías o ante los gobiernos extranjeros, ahora no", concluyó el presidente.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'