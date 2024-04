Mujer desata balacera tras el Eclipse Solar 2024: Aseguró que "Dios" se lo ordenó

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El pasado lunes 8 de abril del 2024 fue un día histórico en el Norte de América, pues se pudo apreciar, luego de varias décadas, un Eclipse Solar total. Este espectáculo astronómico se disfrutó en México, Estados Unidos (EU) y Canadá, principalmente. Sin embargo, no todo fue goce luego de este magno evento, pues en una carretera de Florida, en EU, se desató un tiroteo que dejó dos víctimas heridas.

La tarde del pasado lunes, luego del Eclipse Solar Total, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de EU desplegaron un intenso operativo en la carretera interestatal de Florida, luego de que una mujer de 22 años de edad, identificada como Taylon Nichelle Celestine desatara una balacera. La fémina, quien fue detenida por las autoridades rápidamente, declaró que "Dios" le ordenó hacer esto, luego del fenómeno astronómico.

Información recaudada por el New York Post señala que salió de un motel ubicado en el condado de Holmes, y le dijo a personal de dicho inmueble que "Dios" le había ordenado desatar un tiroteo luego del Eclipse, pese a que este estado no estaba ni cerca de la trayectoria del fenómeno. Luego de esto, Celestine se subió a un vehículo Dodge Challenger, color morado y con placas de Georgia, y se dirigió a la Interestatal 10.

En ese punto, comenzó a disparar a otros automotores que ya estaban cerca de la carretera en el condado de Washington. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Estatal, así como paramédicos. La mujer duró varios minutos conduciendo y disparando un rifle de asalto y una pistola.

Finalmente, la fémina fue detenida por agentes de la Policía Carretera de Florida. Las autoridades señalaron que Celestine no tenía antecedentes penales, no obstante, fue enviada a la cárcel del condado de Holmes, donde fue fichada por cargos de intento de asesinato, agresión agravada con un arma mortal y descarga indebida de un arma de fuego. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del incidente.

