VIDEO: Choque de trenes en Argentina deja 60 heridos, víctimas relatan el hecho

Buenos Aires, Argentina.- La mañana de este viernes 10 de mayo se registró una tragedia en Buenos Aires, Argentina. Se reportó el choque de 2 trenes, accidente que dejó al menos 60 personas heridas. Los vídeos se publicaron en las redes sociales, en los cuales se observan a un tren de pasajeros y una locomotora, estacionadas en la localidad Argentina. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales.

De acuerdo con la información preliminar, compartida por las autoridades de Argentina y la empresa encargada de la operación de los trenes, llamada Trenes Argentinos, precisó que un tren de la línea de Cercanías San Martín colisionó contra una locomotora y un furgón vacío. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:31 hora local en el viaducto en el barrio Capitalino de Palermo. De acuerdo con esta información, al menos 50 personas estarían lesionadas.

Del total de lesionados, al menos 30 fueron trasladados a varios hospitales de Buenos Aires. Los servicios de emergencia informaron que fueron entre 60 y 90 las personas que es evacuaron del convoy de la línea de Cercanías San Martín. Asimismo, se detalló que 2 de las personas lesionadas sufrieron traumatismo craneal, por lo que fueron llevados en helicóptero hasta el nosocomio para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, resaltó el trabajo inmediato y el operativo de evacuación que efectuaron las autoridades y declaró que todos estaban orgullosos de la rápida respuesta. Asimismo, tampoco quiso comentar nada sobre las posibles causas del accidente, argumentó que no hay de información suficiente del desarrollo del accidente para dar detalles al respecto.

Chocan trenes en Argentina, foto: especial

En cuanto a las causas del accidente, de acuerdo con Trenes Argentinos, todavía continúa la investigación, sin embargo, se detalló qué se descarriló el furgón de la formación vacía y la promotora, así como el primer coche del tren de pasajeros. Ahora solamente se está a la espera de nueva información al respecto, así como la evolución del estado de salud de los lesionados. Cabe señalar que las autoridades ya investigan lo sucedido.

Uno de los pasajeros es Cristian Maidana, de 32 años, quien describió lo sucedido. “Fueron 10 segundos de sacudida, un susto terrible. Cuando me di cuenta de que estábamos arriba del puente me dio terror porque todo temblaba. Pensé que nos íbamos a caer”, comentó. Tras concluir el accidente, mencionó que caminó hacia el primer vagón, donde pudo observar que había gente ensangrentada, narices rotas, sin embargo, señaló que no vio ningún muerto.

