Hombre graba por accidente su propia muerte mientras aprendía a nadar

Kolar, India.- Un trágico accidente ha conmocionado a la ciudad de Kolar, en la India, donde un hombre de 27 años perdió la vida mientras intentaba aprender a nadar en un arroyo. El joven identificado como Gautam Gowda, fue arrastrada por la corriente del agua y falleció ahogado, mientras su hermano menor, sin percatarse de la gravedad de la situación, grababa un video del fatal momento.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 de mayo, pero el video se difundió posteriormente en redes sociales, volviéndose viral en cuestión de horas. En las imágenes que tomó el hermano menor, se puede observar el momento en que Gautam Gowda ingresa al arroyo y comienza a nadar. Sin embargo, pronto se ve que tiene dificultades para mantenerse a flote y comienza a agitar sus brazos.

A pesar de que se ve que un menor que si sabía nadar, intenta ayudarlo Gowda finalmente no logró salir del agua y se desvaneció ante todos los presentes, y en especial, de su hermano que continuaba grabando sin darse cuenta de lo grave que estaba siendo esta situación.

Inmediatamente reaccionaron las redes sociales, donde algunos usuarios se lamentaron por la actitud de su hermano mayor que solo parecía burlarse y no socorrer al joven: "nadie se acerca a ayudarlo, que desesperación", comentó uno de los internautas.

El hermano de Gautam, cuyo nombre no ha sido revelado, explicó que pensó que se trataba de un juego actuado debido a que su hermano solía ser muy bromista por lo que no intervino y continuó grabando. No obstante, cuando se dio cuenta de la situación , solo solicitó ayuda pero tristemente, cuando el auxilio llegó ya era demasiado tarde y Gowda fue declarado muerto por ahogamiento.

Muertes documentadas

Esta no es la primera vez que una persona deja un testigo en video de su propia muerte, pues varios influences y personas comunes lo han hecho sin saber que es un documento señal de sus últimos alientos de vida. Uno de los casos más recientes es un hombre en Asia que intentó presumir su rutina de ejercicios en el gym en una transmisión en vivo.

Pero todo salió mal ya que todo parecía indicar que el peso que puso en la barra era más del que podía soportar pues cuando lo levantó sus brazos se vencieron y todo el peso de la barra cayó sobre su cuello impidiéndole respirar. En las imágenes se ve al hombre asfixiándose e intentando librarse del peso, pero no fue posible por lo que vivió una tremenda agonía momentos antes de su muerte y no había nadie cerca para ayudarlo.

