'Novatada' deja ciego y con daño cerebral a estudiante de universidad en EU

Comparta este artículo

Missouri, Estados Unidos.- Un exmiembro de una fraternidad de la Universidad de Missouri se declaró culpable de haber liderada en 'novatadas' que fueron demasiado lejos, provocando que el estudiante Danny Santulli quedara ciego y sufriera daño cerebral. El hombre responde al nombre de Ryan P. Delanty y confesó haber suministrado alcohol a un menor y aceptó su responsabilidad en un delito menor.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, los fiscales dictaron una sentencia de seis meses de cárcel seguida de seis meses de arresto domiciliario. Según refieren algunos medios de comunicación, la víctima fue descubierta inconsciente debido a una intoxicación por alcohol. Las autoridades informaron que su nivel de alcohol en sangre era de 0.486, seis veces superior al límite legal. En búsqueda de justicia, los familiares de Santulli llevaron a cabo una demanda civil contra la fraternidad y 23 de sus integrantes. Este hecho ocurrió en 2021, pero es hasta el 2024 que Delanty colaboró con el tribunal.

Santulli se matriculó en la Universidad de Missouri en julio de 2021 y al saber de la existencia de la fraternidad conocida como 'Phi Gamma Delta' quiso pertenecer a ella. Durante su primera fiesta con este grupo, participó en un ritual de iniciación que consistía en consumir una botella completa de vodka y dos litros de cerveza.

Según las investigaciones realizadas, después de cumplir con este requisito, el joven experimentó un desmayo y luego sufrió un paro cardíaco. Sus padres afirman que ninguno de los alumnos se preocupó por él, ni mucho menos le brindaron ayuda. Aunque Santulli fue trasladado al hospital, donde lograron reanimarlo, los médicos informaron que había sufrido un grave daño cerebral, lo que resultó en la pérdida total de movilidad, visión y capacidad de habla.

La parte defensora del caso Santulli no está conforme con la pena impuesta a Delanty. David Bianchi, su abogado, explicó que si bien es una de las sanciones más extremas aplicada a casos de novatadas, no se compara con lo que le ocurrió a Danny, puesto que él "nunca recuperará la movilidad ni la capacidad de hablar. Necesita atención las 24 horas del día para el resto de su vida. Entonces, si me preguntas si considero que es suficiente, absolutamente no".

Fuente: Tribuna Sonora