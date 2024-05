Vuelca en Florida camión con inmigrantes mexicanos; hay 8 muertos y 40 heridos

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Este 14 de mayo se notificó de un accidente vial que cobró la vida de ocho personas, en tanto que 40 más resultaron lesionados, según informó James Lucas, oficial de información pública del Cuerpo de Bomberos del Condado de Marion. El incidente tuvo lugar en Florida, en la carretera estatal 40 que recorre una zona montañosa. Ocurrió alrededor de las 6:40, momento en el que el camión que transportaba trabajadores inmigrantes, algunos de nacionalidad mexicana, colisionó contra una camioneta Ford Ranger 2001.

Tras el impacto, el conductor del autobús perdió el control y se salió del camino para después atravesar una valla y volcarse hacia uno de los costados. De acuerdo con medios locales, a bordo viajaban 53 personas y su destino era Cannon Farms, situada en Dunellon, donde los empleados se dedicaban a cosechar sandías.

Se tiene como principal responsable del choque al conductor de la camioneta, quien estaba tras el volante pese a encontrarse alcoholizado. Por este motivo, la Patrulla de Caminos de Florida lo arrestó y ahora enfrenta ocho cargos de homicidio involuntario, así como cargo por manejar bajo los efectos de bebidas etílicas. Se trata de Bryan Maclean Howard, de 41 años, que además cuenta con un amplio historial de detenciones. Con base en los registros estatales se recuperó información acerca de arrestos previos por conducir con licencia vencida, abandono de la escena de un accidente y posesión de marihuana.

El Consulado mexicano en Orlando intervino, lamentando de inicio lo sucedido. Es importante señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores no precisó si mexicanos se encontraban dentro de los fallecidos o heridos, no obstante, externó sus condolencias y además, garantizó todo el apoyo que estuviera en sus manos. Las autoridades mexicanas pusieron a disposición de los connacionales afectados y sus familiares los teléfonos +1 (407) 409-4209, +1 (407) 927-8297 y CIAM: 520 623 7874. De momento no se han confirmado las identidades de las víctimas fatales del trágico accidente.

Lamento informar que ocurrió un trágico accidente automovilístico en Florida con trabajadores agrícolas mexicanos involucrados. @ConsulMexOrl está en el lugar para apoyar a personas mexicanas y brindar protección consular", dijo en las redes sociales la canciller Alicia Bárcena luego del accidente.

Fuente: Tribuna Sonora