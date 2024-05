Javier Milei ofende a primera dama española; España exige disculpa pública

Comparta este artículo

Madrid, España.- Las relaciones internacionales entre Argentina y España están en un punto crítico, luego de que el presidente el país latinoamericano, Javier Milei, ofendiera a la esposa del mandatario español, Pedro Sánchez. Tras el percance, se exigió una disculpa pública y se advirtió que, en caso de no obtenerla, se tomarán las medidas que se crean necesarias para "defender la soberanía y la dignidad" de España.

Javier Milei, político a cargo de Argentina, etiquetó a Begoña Gómez como una mujer "corrupta", al tiempo que arremetió contra el socialismo. En su discurso, acusó a esta ideología "destructiva" de ir contra la naturaleza humana. Además, subrayó que ésta sólo tiene dos resultados, siendo estos la esclavitud o la muerte, "no hay otro destino posible", aseveró. Milei se habría referido de esta forma a Gómez en referencia al escándalo que la involucró con temas de tráfico de influencias y corrupción en negocios del ámbito privado.

Lo que sobresaltó a España no fueron las opiniones en contra del socialismo, sino la ofensa hacia la cónyuge de Pedro Sánchez. Además de solicitar una disculpa, hizo énfasis en que el comportamiento de Milei no ha hecho otra cosa más que llevar la relación entre ambas naciones "a su momento más grave". Hasta el momento no se han roto el vínculo diplomático, sin embargo, España ha llamado a consulta a su embajadora en Buenos Aires, como un intento de presionar a Argentina.

Una llamada a consultas no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas, que constituye un nivel mayor de gravedad en el enfrentamiento. En el caso de la relación entre el Gobierno argentino y de España, la advertencia intenta presionar a la Casa Rosada para que Javier Milei pida disculpas por tratar de "corrupta". a la mujer de Pedro Sánchez.

El llamado a consultas señala un punto de fricción en las relaciones diplomáticas entre el par de naciones, marcando un momento de tensión. En respuesta a un conflicto mencionado, el Gobierno solicitó que su embajadora regrese de manera temporal al país para abordar este asunto con las autoridades gubernamentales y de relaciones exteriores. Este acto deja al descubierto la gravedad del asunto, así como el descontento por parte de España.

Fuente: Tribuna Sonora