Liberan a hombre que se vestía de estudiante para acercarse a alumnas en Perú

Trujillo, Perú.- Un hombre de 38 años, identificado como Julio Chávez Valverde, fue arrestado por la Policía Nacional luego de ser sorprendido vistiendo el uniforme de estudiante de secundaria y tratando de acercarse a las alumnas de la institución. El martes 14 de mayo, este individuo llamó la atención de algunas personas, quienes lo vieron merodeando cerca del colegio, exclusivo para niñas, en un intento aparente de interactuar con las alumnas. En un video que circuló en línea, se le observa tratando de tomarse selfies con algunas de las jóvenes.

La divulgación de estas imágenes molestó a varios padres y madres de familia, quienes denunciaron que este hombre había estado apareciendo de manera recurrente en las cercanías del colegio, fotografiando a las alumnas. Ante esta situación, las autoridades peruanas lograron capturar al individuo, quien aún llevaba puesto el uniforme escolar al momento de su detención.

Sin embargo, el sujeto fue liberado pronto debido a la falta de denuncias formales en su contra y porque vestirse como estudiante no constituye un delito. Esta situación desató una ola de críticas, sobre todo entre los padres y representantes del colegio, quienes están preocupados por la integridad de sus hijas. En un intento de calmas las aguas, el comisario José Luis Rebaza, de la dependencia 'Buenos Aires' donde ocurrieron los hechos, ha asegurado que, a pesar de la liberación del individuo, se implementarán medidas de vigilancia más estrictas para salvaguardar la seguridad de las alumnas y prevenir incidentes.

Frente a los oficiales, Chávez Valverde declaró ser residente del distrito de Florencia de Mora y responder al nombre de "Mía". No obstante, optó por no responder cuando se le preguntó si formaba parte de la comunidad LGBTQ+. En medio de un interrogatorio, el sospechoso reveló el motivo detrás de su peculiar vestimenta. Según sus propias palabras, el individuo confesó que se disfrazaba de adolescente como parte de un fetiche personal, una práctica que llevaba a cabo al menos una vez al día. De cualquier modo, los expertos concuerdan en que se trata de "una persona transgénero" y que "vestirse como mujer no constituye un acto ilegal".

Fuente: Tribuna Sonora