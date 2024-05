EU: Irrumpe en iglesia y le dispara al pastor; dice que los espíritus se lo ordenaron

Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- La tarde del pasado domingo, 5 de mayo, el pastor Glenn Germany se encontraba dando su sermón, en el interior de la iglesia Jesus Dwlling Place, en North Braddock, cuando un sujeto armado interrumpió la charla, para comenzar a dispararle con un arma de fuego; afortunadamente, el líder espiritual sobrevivió; mientras que el tirador fue detenido por las autoridades, a quienes les confesó que los espíritus le habían ordenado terminar con el religioso.

Según declaraciones de Germany, él se encontraba dando su sermón, cuando notó que un hombre se levantó de su asiento y caminó hasta el pasillo. Debido a ello, el pastor solo se limitó a sonreirle; pero las cosas cambiaron cuando el individuo sacó un arma de fuego de entre sus vestiduras, para abrir fuego en su contra. De alguna manera, el líder de la mencionada iglesia logró esquivar las balas y ponerse bajo resguardo.

“Dios bloqueó el arma para que la bala no saliera”, declaró Germany para el medio WPXI.

Sujeto entra a una iglesia a balear a un pastor

Los hechos quedaron grabados en video, debido a que el sermón era grabado en una transmisión en vivo para que los feligreses que no pudiesen acudir a la predica en presencial pudiesen verlo. Según algunos informes, el pastor reveló a los medios que el propio tirador, identificado como Polite, le confesó que los “espíritus” le habían dicho que le disparara: “Dijo: ‘Los espíritus estaban en mi mente. Se metieron en mi mente y me dijeron que le disparara al pastor. De hecho, me pidió disculpas. Le dije ‘te perdono y quiero que sepas que te amo’, pero sí definitivamente lo perdoné”, declaró el diácono.

Luego de lo ocurrido, la policía acudió a la casa de Polite para realizar una investigación; fue entonces que los oficiales descubrieron que había una víctima fatal del caso. Según se informa, el domicilio habitado por el sospechoso está a menos de 1 kilómetro del templo en el que ocurrieron los hechos, en el condado de Allegheny; sitio en el que fue localizado un hombre sin vida y con heridas de bala, identificado como Derek Polite.

Según las investigaciones, el occiso sería el tío del sospechoso, cabe señalar que se desconoce el móvil del crimen, así como también se ignora si el acusado cuenta con representación legal. De acuerdo con lo dicho por un vecino de Polite, el sujeto vivía en condiciones normales y pacíficas: “Nunca pasó nada malo en esa casa. No hubo violencia doméstica, ni peleas, ni ninguna discusión que sepamos que alguna vez pudiéremos haber escuchado.”

