EU: Mujer balea a su hijo y luego se quita la vida; no quería su ex le quitara la custodia

Texas, Estados Unidos.- Recientemente, un caso consternó a la comunidad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, sitio en el que una mujer identificada como Savannah Kriger, de 32 años, le arrancó la vida a su hijo, para luego matarse, ¿la razón? Se negaba a que su esposo se quedara con la custodia del menor, identificado como Kaiden. Según reportes, el día en el que cometió el homicidio-suicidio, la fémina le envió diversos videos por Face Time a su exesposo.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo, día en el que Savannah condujo a la casa de su exmarido, mientras el hombre salía a trabajar. Según la investigación de las autoridades, la mujer destruyó varias pertenencias de su exesposo; luego de ello volvió a su casa para colocar su vestido de novia sobre la cama y procedió a dispararle a algunas fotografías. Momentos más tarde fue a recoger al pequeño Kaiden a la guardería y se lo llevó a un parque de San Antonio.

Savannah Kriger envió videos de su día previo a terminar con su vida

Savannah llevó a su hijo a una zanja, desde donde le tomó un video en el que le pidió que se despidiera de su papá, para luego pedirle perdón al pequeño porque el hombre no estaba con ellos. La mujer procedió a amenazar a su exmarido advirtiéndole que no se quedaría con la custodia del menor: “No tienes nada a lo que volver a casa ahora. Realmente no es así. No tendrás nada al final del día. Dile adiós a tu hijo.”

Según la investigación de la policía, luego de que Savannah terminó las grabaciones, ésta le puso videos de dibujos animados en su teléfono. En un tercer clip, recuperado por las autoridades se aprecia a madre e hijo sentados en la misma zanja, en la cual fueron encontrados sin vida 19 horas después. Tanto Kaiden como Kriger tenían una herida de bala en la cabeza. Para este momento, los oficiales habían emitido una Alerta Amber para encontrar al infante.

Tanto madre como hijo fueron localizados precisamente el día 19 de marzo, momento en el que Kriger y su exesposo habían pactado una audiencia para determinar quién se quedaría con la custodia de Kaiden; sin embargo, dicha reunión jamás se concreto debido a lo hecho por Savannah. Cabe señalar que el momento del homicidio no fue capturado por la cámara, pero los oficiales consideran que la fémina dio suficientes pistas como para ser acusada como la culpable de esta tragedia.

