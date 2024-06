Expolicía de Nueva York recibe cadena perpetua por asesinato de inmigrantes mexicanos

Comparta este artículo

Estados Unidos. – Un reciente juicio en Estados Unidos ha llamado la atención en todo el mundo, ya que ha marcado historia debido a que nunca se había visto algo similar en el país. Nicholas Tartaglion,un expolicía de 56 años fue condenado a cumplir 4 cadenas perpetuas consecutivas.

La sentencia fue dictada por un tribunal federal, con motivo de los brutales asesinatos de 4 inmigrantes mexicanos, cuyos cuerpos fueron hallados en una propiedad del acusado 8 meses después de su desaparición.

El 11 de abril de 2016, Martín Luna, acompañado por sus sobrinos Miguel Luna y Urbano Santiago además de un amigo de la familia, llamado Héctor Gutiérrez, fueron atraídos por el policía Tartaglione a un bar en el norte del estado de Nueva York. Según la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, el exoficial planeó una retorcida venganza después de sospechar que Martín le había robado 250 mil dólares para comprar cocaína.

Policía de Nueva York / Crédito: Internet

Lo que comenzó como una simple reunión en un bar, pronto se convirtió en una pesadilla. Tartaglione abusó de su situación de poder, por lo que secuestró a sus víctimas y los llevó a su finca. Al llegar inmediatamente sometió a Martín a una tortura prolongada, golpeándolo durante más de una hora antes de estrangularlo con una brida y todo frente a los ojos de quienes lo estaban acompañando.

Pero esto no terminó con la muerte de Martín. Urbano, de 35 años, Miguel, de 25, y Héctor, de 43, fueron llevados por Tartaglione y 2 cómplices más a un lugar boscoso cercano, donde fueron ejecutados con disparos en la nuca, con el fin de eliminar cualquier testigo del crimen. Los cuerpos de las 4 víctimas fueron enterrados en una fosa común en la propiedad del exoficial. No fue sino hasta diciembre de 2016 que el FBI descubrió los cadáveres en la propiedad de Tartaglione.

Inmigrantes mexicanos / Crédito: Internet

El juez Kenneth Karas dictó su sentencia de 4 cadenas perpetuas y no dudó en referirse al acusado como un "monstruo" que no mostró ningún remordimiento por sus acciones. Karas destacó en su veredicto la "crueldad y la premeditación detrás de cada uno de los asesinatos". Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que daban detalles de cómo Tartaglione no solo planeó los asesinatos, sino que también contó con la ayuda de cómplices para su venganza.

Por su parte, el fiscal federal Damian Williams destacó el trabajo de todos los jueces y fiscales que llevaron al acusado ante la justicia.

Gracias a los incansables esfuerzos de innumerables agentes del orden a nivel federal, estatal y local, y a la incesante búsqueda de justicia de los fiscales de mi oficina, Tartaglione ha tenido que rendir cuentas por sus crímenes", declaró Williams

Fuente: Tribuna