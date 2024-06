Hunter Biden, culpable de tres delitos graves en Estados Unidos; Joe Biden no lo indultará

Comparta este artículo

Delaware, Estados Unidos.- Hunter Biden, hijo del Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018. Asimismo, al hijo del mandatario estadounidense también se le acusa de mentir en un formulario obligatorio en la compra de armas al decir que no consumía drogas de manera ilegal ni que era adicto a ellas.

Es por ello que un jurado compuesto por 12 de residentes de Delaware declaró culpable a Hunter Biden de 3 cargos federales relacionados con la posesión ilícita de un arma de fuego. Se trata de la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que el hijo de un presidente es condenado por un delito criminal. Después de aproximadamente 3 horas de deliberación, el jurado encontró culpable a Hunter Biden de 3 delitos graves, en los cuales se incluyen mentir sobre el uso de drogas, la adquisición de un arma y su posesión.

Hunter Biden, culpable de tres cargos, foto: especial

El juicio, que duró alrededor de una semana, centró su total atención en la audición de Hunter Biden al crack. Esto después de que el hijo del mandatario marcara en un formulario federal que no era adicto a este estupefaciente y que tampoco había comprado armas. Sin embargo, esta mentira se cayó cuando su ex esposa, así como la viuda de su hermano. Declararon en su contra acerca de su consumo de sustancias ilícitas.

Se sentido Hallie Biden, quien estuvo casada con Beau Biden, hermano de Hunter, testificó y aseguró que el crack hacía que Hunter se agitara y se pusiera nervioso, sin embargo, en otras ocasiones también actuaba de manera normal. Dijo sentirse atemorizada después de descubrir el arma por la cual se le acusa a Hunter Biden y aseguró que en ese entonces decidió desechar el arma afuera de una tienda de comestibles en Wilmington, Delaware.

Asimismo, la hija de Hunter dijo que sabía que su padre luchaba contra las adicciones meses antes de la compra del arma ilegal, sin embargo, aseguró que él parecía estar bien en octubre pasado. Asimismo, la Fiscalía de los Estados Unidos argumentó que el consumo de este tipo de sustancias comenzó años antes de la compra del arma y que continuó durante muchos meses después, por lo que había perdido el control.

Por estos hechos, Hunter Biden enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión, así como multas que van hasta los 750 mil dólares. Sin embargo, es muy raro que los delincuentes primarios reciban la pena máxima. Por su parte, el Presidente Joe Biden, en una entrevista, declaró que no indultaría a su hijo en caso de ser condenado. Cabe señalar que no es el único problema que tiene el hijo del mandatario, ya que también enfrenta cargos por no pagar 1.4 millones de dólares en impuestos y presentar declaraciones falsas, lo que lo podría llevar a un nuevo juicio.

Fuente: Tribuna