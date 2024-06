Brasil: Abuelito de 85 años abre fuego en un bar tras caerse y no ser auxiliado por nadie

Comparta este artículo

Río Grande do Sul, Brasil.- En días recientes, una noticia logró conmocionar a una comunidad de Brasil, por lo extraña que suena la premisa por sí sola. Resulta ser que un ‘abuelito’, de 85 años, se tropezó cuando intentaba ingresar a un bar y dado a que ninguno de los presentes intentó auxiliarlo, el señor estalló en furia y comenzó a atacar a todos con un arma de fuego, lo que desató el pánico entre los comensales.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo y aunque ya tiene más de un mes de ello, la realidad es que el caso recién tomó relevancia a nivel internacional, debido a que una cámara de seguridad captó el momento del ataque y dicho clip no tardó en filtrarse a través de redes sociales donde se viralizó. En el clip, se puede ver a una persona con playera roja, intentando ingresar al mencionado negocio, pero ni bien lo intenta se tropieza.

Abuelito abre fuego tras caerse en un bar

Créditos: Internet

Resulta ser que el octogenario cayó de bruces y se quedó por varios segundos en el piso, probablemente esperando a que alguien lo auxiliara, pero esto no ocurrió. Para empeorar las cosas, uno de los hombres que estaba en el bar salió del negocio y pasó a lado del sujeto, sin si quiera extenderle la mano. Una vez que esto sucedió, el accidentado, ofendido, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a dispararle a los presentes.

Según reportes, el bar donde ocurrió el incidente es un sitio al que, regularmente, acuden personas de la tercera edad, por lo que quienes pudieron arrojarse al suelo, lo hicieron en cuanto comenzaron a caer los balazos, mientras que un hombre, que estaba sentado en medio del local, solo se quedó observando mientras el octogenario disparaba. Después de unos segundos, y con gran dificultad, el individuo logró ocultarse detrás de una mesa de billar.

Advertencia: Las imágenes del siguiente video pueden dañar la sensibilidad de algunas personas, se solicita discreción.

En el clip se aprecia que este último hombre intenta hacer entrar en razón a su colega pero no lo logra y continúan los disparos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Espumoso, en el estadio de Río Grande do Sul, en Brasil. Momentos más tarde, arribaron las autoridades a detener al pistolero, quien supuestamente sería veterano de la Brigada Militar de Rio Grande do Sul; sin embargo no se brindaron mayores detalles sobre su identidad.

Fuentes: Tribuna