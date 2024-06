Violencia en EU: Festival Old Settlers Park termina en tiroteo; confirman dos muertos

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Estados Unidos (EU), país gobernado por Joe Biden, es una de las naciones en las que la portación de armas de fuego es legal. En el caso del estado de Texas, desde septiembre de 2021, entró en vigor una Ley que permite que a la mayoría de los ciudadanos mayores a 21 años tener legalmente un arma e incluso mostrarla en público sin necesidad de contar con un permiso o capacitación previa.

Lo anterior sería una estrategia para la seguridad de la población; no obstante, en repetidas ocasiones se ha demostrado que esto causa más problemas que beneficios. Un ejemplo fue lo ocurrido el día de ayer, sábado 15 de junio de 2024, en el Festival Old Settlers Park en Texas, donde un participante desató un tiroteo que dejó como saldo dos víctimas letales; el presunto responsable no ha sido detenido.

Dos personas mueren tras tiroteo en Texas, EU. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, este violento hecho tuvo lugar la noche del sábado, cerca de las 21:00 horas, tiempo local, en al Festival de música que se realizaba en un parque de Round Rock, en el estado de Texas. La Policía de la localidad declaró que, la primera versión sobre este tiroteo revela que participantes comenzaron a pelear.

En un momento, la tensión subió y uno de los presentes sacó su arma de fuego y comenzó a disparar contra dos personas. En esta balacera más civiles habrían resultado heridos, aunque el número de víctimas aún no se confirma. La gente salió corriendo para protegerse del gatillero, quien a la fecha de publicación de esta nota no ha sido identificado.

Allen Banks, jefe de la Policía de Round Rock, declaró, durante las primeras horas de este domingo 16 de junio de 2024, que la primera versión que se maneja sobre el tiroteo sería verdadera, la cual indica que un hombre hasta ahora no identificado, según versiones, "sacó un arma y comenzó a disparar". Al momento de la agresión había mucha gente presente, por lo que se han confirmado varios heridos; datos preliminares de la Policía señalan que serían seis, aunque su estado de salud se desconoce.

Asimismo, medios locales confirmaron que habría dos muertos. Lamentablemente, la policía no ha detenido a ninguna persona relacionada con el incidente y no está claro si más de una persona disparó en la presunta riña. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna