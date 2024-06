Periódico de Australia asegura que Sheinbaum "será la primera mujer presidenta de México"

Comparta este artículo

Canberra, Australia.- Para nadie es un secreto que estas elecciones presidenciales fueron históricas y no solo por el hecho de que se hayan tratado de las más grandes o violentas, sino porque contó con dos candidatas mujeres, siendo que la disputa principal fue precisamente entre Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición del PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por México; así como también se encuentra Claudia Sheinbaum, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dichas elecciones no parecen haber dejado indiferente a nadie, en especial a un periódico de Australia, conocido como Weekend Australian, donde denominaron a la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México como la “primera mujer presidenta” del país, titulo que podría ser debatible aún, puesto hasta el momento no han salido los resultados oficiales de los conteos de los 32 estados de la República Mexicana.

Periódico de Australia indica que Claudia Sheinbaum sería la ganadora de las elecciones del 2024

De acuerdo con lo dicho por el tabloide, Claudia Sheinbaum habría arrasado en las encuestas con una estimación de 58 por ciento de los votos a favor, según lo establecido por la encuesta Enkkoll; mientras que Xóchitl Gálvez tendría apenas el 29, lo que significaría que la morenista le habría doblado el puntaje. La misma organización afirmó que Jorge Máynez tendría apenas el 11 por ciento, lo que lo colocaría directo en el tercer puesto.

Weekend Australian resaltó el contraste que significaría el hecho de que Claudia Sheinbaum se llevara la presidencia, dado a que México es un país donde impera la violencia de género y, según sus datos, diariamente perecen cerca de 10 féminas, que pueden variar entre ser niñas o adultas. Según una investigación del propio medio, varias mujeres mexicanas entrevistadas expresaron su favor a Sheinbaum porque consideran que la Cuarta Transformación habría beneficiado en gran medida a la población, en especial a los de la tercera edad.

