Resumen del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden; estos fueron los temas

Georgia, Estados Unidos.- Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de América que disputarán la elección el próximo 5 de noviembre. Joe Biden, abanderado demócrata, y Donald Trump, aspirante del Partido Republicano, se dieron cita este jueves 27 de junio para el primer debate presidencial rumbo a los comicios que decidirán si Biden es reelegido o el país elige volver al proyecto de Trump.

Migrantes

Sobre el tema de migrantes, Donald Trump señaló que su contrincante Joe Biden permitió el exceso del ingreso de personas provenientes de otros países de "terrorista", que según sus palabras, ahora provocan muertes en todo el país. Ante ello, Joe Biden señaló a Trump de encarcelar a los migrantes durante su Gobierno.

Frontera

Otro tema que se externó fue sobre la frontera, así como algunas sustancias que ingresan en la misma, tal es el caso del fentanilo. En dicho tema, Joe Biden externó que se cuenta con máquinas especializadas que detectan la sustancia, por lo que reconoció que México ha apoyado en dicho proyecto.

Países

Otro tema que abordaron los candidatos fue el posicionamiento que Estados Unidos tiene en el mundo, por lo que señalaron a algunos presidentes de países como: Rusia, Corea, México, Israel, Ucrania, entre otros. Por ello, Donald Trump acusó que el mundo no ve con respeto al actual presidente Joe Biden, pues dijo no ha hecho un buen trabajo internacional durante su gestión. Mientras que Joe Biden dijo que Donald Trump siempre buscará una tercera guerra mundial, por lo que acusó que con el ex mandatario Estados Unidos no tendrá un buen rumbo en el mundo.

Fentanilo

Joe Biden destacó el combate al tráfico de drogas durante su administración, por lo que dijo que se ha visto una disminución durante su gobierno, así como una gran colaboración con algunos países como lo es México. Por su parte, Donald Trump criticó las acciones que ha tomado México para frenar dicho tráfico de drogas, pues aseguró que durante su mandato lanzó duras negociaciones hacia su país vecino y "recibí todo por nada".

Stormy Daniels

Joe Biden acusó a Donald Trump de diversos procesos que han tenido, uno de ellos fue la relación a la cual se le vinculó al ex mandatario, por supuestamente tener relaciones con la actriz. Tras diversas acusaciones y señalamientos, los candidatos concluyeron su primer encuentro rumbo a las eleciones de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna