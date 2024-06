Turquía: Hombre va al médico a una revisión y descubren que trae un gusano en el ojo

Comparta este artículo

Ankara, Turquía.- Imagina que de vez en cuando sientes que traes una basurita en el ojo y aunque se trata de una sensación frecuente no le tomas demasiada importancia. Conforme avanzan los días (quizás semanas) la molesta sensación continúa, aunque no se trata de algo doloroso, ocurre de manera tan frecuenta que decides ir al médico a que te revisen; quizás algo que está pasando y aún no te has dado cuenta.

Una vez que llegas al médico con enrojecimiento en los ojos, esperas que todo se soluciones con unas gotas, pero la realidad es que eso no solo no va a pasar sino que te tienen que meter a una cirugía de emergencia, puesto la basurita que se había estado ocultando en tus ojos, es en realidad un organismo vivo y se trata de nada más y nada menos que de un gusano de gran tamaño que había estado habitando en tu globo ocultar, ¿aterrador no es así?

Gusano se aloja en el ojo de una persona en Turquía

Pues bien, esta historia es la que le tocó vivir a una persona en Turquía. La noticia trascendió en días recientes gracias a un artículo de la Biblioteca Científica Electrónica en Línea, SciELO (Scientific Electronic Library Online, por sus siglas en inglés). Según reportes, el organismo era un ser conocido como parasitosis derivada de los nematodos que suelen habitar en zonas húmedas de África occidental y central.

De acuerdo con algunos informes, el principal peligro con la presencia de estos organismos es que, en realidad no producen ningún tipo de síntoma, más allá de sentir la constante presencia de un objeto externo en el ojo y del enrojecimiento, lo que impide que, en su mayoría, las personas se percaten de lo que está ocurriendo en el interior de su globo ocultar. En el caso de esta persona, residente de Turquía, las cosas resultaron distintas porque acudió a una revisión.

Médicos extraen un gusano del ojo de una persona

La operación de esta persona (cuya identidad permanece bajo el anonimato por obvias razones) fue captada a través de una grabación. En el clip se puede apreciar como abren la cornea y comienzan a realizar maniobras para lograr extraer, lo que en un inicio es la punta, para luego sacar un gusano de gran tamaño y si bien, no se alcanza a apreciar el tamaño en su totalidad, si luce bastante más grande que la media.

