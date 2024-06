Joe Biden vs The New York Times: Equipo del presidente envía fuerte respuesta al impreso

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Una gran polémica generó un artículo de opinión de The New York Times en contra del Presidente Joe Biden por su pobre participación en el debate presidencial en contra de Donald Trump, en el cual le pidieron al actual mandatario estadounidense abandonar la carrera y permitirle a otro demócrata competir por la presidencia, ya que tener a Donald Trump de nueva cuenta en la silla sería un peligro para todos.

Al respecto, el equipo de campaña de Joe Biden respondió a The New York Times después de estos comentarios y aseguró que la última Vez que Joe Biden perdió el respaldo del Consejo editorial de The New York Times, las cosas también salieron bastante bien, así lo confirmó el copresidente de la campaña de Cedric L. Richmond en un comunicado de prensa, el cual se desplegó después de que saliera la editorial del medio neoyorquino.

Asimismo, la campaña del actual presidente desestimó esta editorial y recordó lo sucedido en 2020, cuando también salió un artículo en contra de Biden en las primarias presidenciales demócratas de aquel año, las cuales fueron ganadas por el actual mandatario. Cabe señalar que en el artículo de The Times se menciona que Joe Biden ha sido un “presidente admirable” y que, bajo su liderazgo, la nación prosperó y comenzó a abordar una serie de desafíos a largo plazo.

Equipo de Joe Biden responde a The New York Times, foto: especial

Asimismo, Se dejó claro que la actual administración comenzó a sanar lo llamaron heridas que dejó abiertas Donald Trump. Sin embargo, a pesar de los comentarios positivos para Biden, el periódico dejó claro que la mejor obra que podría realizar sería anunciar que no seguirá postulándose para la reelección. El medio neoyorquino calificó a Biden como la sombra de un gran servidor público.

La polémica se generó después de la pobre actuación de Joe Biden en el debate presidencial organizado por la cadena CNN, en el cual el actual mandatario titubeó en una serie de ocasiones y en muchas otras su mirada parecía perdida, lo que de inmediato generó incertidumbre entre los votantes estadounidenses, quienes se cuestionaron sobre la capacidad del hombre de 81 años para llevar el rumbo del país.

Fuente: Tribuna