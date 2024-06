70 personas pierden la vida en la India por temperaturas récord superiores a los 50°C

Comparta este artículo

Nueva Delhi, India.- El pasado domingo, 2 de junio, se registraron las elecciones más importantes de México; sin embargo, este país no es el único que se encuentra en medio de un proceso electoral de suma importancia, puesto en la India están realizando lo que se conoce como las votaciones generales más grandes y por ende más importantes del mundo, esto es debido a la gran cantidad de personas que acuden a emitir su favor hacia algún candidato.

Lamentablemente, este proceso en específico a resultado en extremo difícil para las personas del país del sur de Asia, ¿la razón? Las intensas olas de calor que han estado azotando al país desde hace algunos días. De acuerdo con algunos informes, existen zonas de la India que han alcanzado hasta los 50°C, lo que ha resultado en la muerte de 70 personas, siendo que 33 de las víctimas fatales eran funcionarios electorales.

Según reportes del medio The Mirror, estas personas han perdido la vida en los últimos 10 días, siendo que varios de ellos fallecieron por insolación. Según reportes, los sitios para votar están equipados con dispensadores de agua y zonas llenas de sombra, el verdadero problema para la gente es el traslado hasta las casillas, puesto hay quienes tienen que hacer largos viajes para emitir su voto, lo que los expone a las altas temperaturas.

Pese al clima extremo, las autoridades de la India han hecho todo lo posible para incentivar el voto y para solicitar a la gente que acuda a las urnas, al grado en el que han llegado a denominar el ejercicio cívico como “el deber más importante de todo ciudadano hindú”, así como un “derecho fundamental” de cualquier persona que pertenezca a una república o democracia. Pese a lo mencionado anteriormente, algunos habitantes de la India se han quejado de las inclemencias del clima resaltando que, cada vez que reciben un poco de brisa de aire, se siente como una bofetada por lo cálido del viento.

La India reporta temperaturas superiores a 50°C

Créditos: Internet

Por si esto no fuera poco, la India se encuentra travesando la estación de verano y aún no alcanzan el pico de la temperatura más alta, por lo que se estima que el termómetro no hará más que incrementar. Cabe señalar que se estima que de los 969 millones de votantes hindúes, al menos 642 ya expidieron su voto; sin embargo, los demás han preferido quedarse en casa y evitar exponerse a perder la vida a causa de una insolación.

