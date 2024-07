Candidatos en Japón se disfrazan de 'Joker' y hasta se quitan la ropa para ganar

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si alguna vez sentiste vergüenza por las campañas de los candidatos del país, como aquella vez en la que el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, regaló 'micheladas' para promoverse, o los apodos insultantes que Xóchitl Gálvez lanzaba hacia Claudia Sheinbaum, tienes que saber que no sólo en México ocurren estos sucesos tan risibles en el ámbito de la política, incluso hay un país que nos supera, y por mucho.

Se trata de Japón, en donde todos los ciudadanos, sin importar si cuenta o no con formación académica para el cargo, tienen derecho a presentarse como candidato. Para asegurar su lugar tienen que pagar por éste tres millones de yenes, lo que equivale a 340 mil 700 pesos mexicanos. Y sólo si logran recaudar un 10 por ciento de votos el día de la elección, el dinero se les devuelve. Al ser una convocatoria abierta para todo público, algunos personajes lo toman como oportunidad para darse a conocer en televisión, por lo que este tipo de 'espectáculos' es usual en temporada electoral.

En redes sociales circulan videos de las presentaciones de algunos candidatos. Si bien parecen una simple parodia, todos ellos son reales. Su excentricidad valió para viralizarse rápidamente.

¿Cuáles fueron las propuestas más extrañas?

Uchino Airi

Esta joven e influencer no reparó en hacer un movimiento arriesgado: quitarse la blusa a medio debate. Mientras hablaba, comenzó a desabrocharse la prenda superior y les preguntó a los espectadores si creían que era una mujer sexy. Pero la sorpresa no terminó ahí, pues incluso compartió su número telefónico e invitó a los votantes a contactarla por la aplicación de mensajería LINE y prometió contestar personalmente a todos los mensajes.

Yuusuke Kawai

Un comediante que pensó que sería buena idea y muy atractivo para el público disfrazarse de The Jocker y ciertamente la intuición no le falló. En medio de risas perturbadoras, Kawai enlistó los motivos por las que era el mejor contendiente. Esta no es la primera vez que se postula para un cargo político. En 2021 pretendía llegar a la prefectura de Chiba, y para la ocasión se presentó al debate vestido de Batman.

