Grupo paramilitar ataca pueblo de Sudán; asesinan a más de 100 personas inocentes

Wad Al Nura, Sudán.- Una masacre ha debilitado a un pueblo del centro de Sudán. Desde el miércoles, Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar dirigió ataque que ha dejado alrededor de 100 muertos, aunque aún no hay una cifra final confirmada por parte de las autoridades. Asimismo, se habla de docenas de personas heridas, lo que ha instado a la Organización de Naciones Unidas a pronunciarse.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condenó la matanza e instó a las partes involucradas en el conflicto a frenar cualquier acción que ponga en riesgo a la comunidad civil o que pueda dañar la infraestructura del poblado Wad Al Nura. Por su parte, una organización de activistas pro democracia se ha encargado de desplegar asistencia a los habitantes afectados, entre los que abundan mujeres y niños.

Sudán vive sumido en una grave crisis humanitaria; sus residentes se ven expuestos a peligros constantes debido a la guerra que desde hace poco más de un año sostiene la FAR con el ejército regular sudanés. Las ofensivas han convertido el territorio en una "fosa clandestina", según describen los sudarios. En imágenes difundidas por los activistas muestran un entierro de varias decenas de cuerpos que envolvieron en telas blancas.

La FAR suele atentar indiscriminadamente todos los pueblos del país, aunque centran sus esfuerzos, en particular, en el estado de Al Jazira, y este miércoles han hecho uso de artillería pesada para destruir a la comunidad. Al Jazira fue 'ocupado' por la FAR en 2023. A partir de ese momento se han registrado asesinatos en multitud y violencia sexual. Asimismo, el Comité de Resistencia Madani señaló que los combatientes aprovechan el caos ocasionado por ellos para saquear Wad al Noura. Este sitio es una de los tres principales focos de combate, junto con Darfur y Kordofán.

El miedo ha orillado a familias enteras a abandonar sus lugares de origen y sus pertenencias para refugiarse en la capital de Sudán, Jartum. Medios de comunicación apuntan a que cientos de miles de personas han sido desplazadas. El Gobierno de transición de Sudan ha pedido la ayuda de la comunidad internacional para controlar esta situación.

