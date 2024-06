La OMS se retracta; asegura que hombre del Estado de México no murió por gripe aviar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días trascendió la información de que un hombre, residente de la mencionada entidad mexiquense perdió la vida a causa de presunta gripe aviar H5N2, según información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, este viernes, 7 de junio, salió a la luz que la dependencia de las Naciones Unidas reveló que no existe evidencia que confirme dicha información.

Como algunos recordarán, el pasado miércoles, la OMS informó sobre el fallecimiento de un hombre de 59 años, quien presuntamente habría muerto a causa de gripe aviar H5N2, pero durante la jornada de hoy, el representante del organismo, Christian Lindmeie, reveló que esto no sería así, puesto la muerte del individuo estaría relacionada con otros factores que no tendrían relación alguna con esta temida infección.

“Fue una muerte debida conjunto de factores no atribuible al virus H5N2”, señaló el experto el pasado martes, 5 de junio; sin embargo, cabe señalar que la OMS no es la primera en rechazar la especulación de que el individuo haya perecido debido a la gripe aviar, puesto la propia Secretaría de Salud de México fue la primera en señalar que no existían razones para creer que el hombre perdiera la vida a causa de este padecimiento aviar.

OMS se retracta sobre el caso de la gripe aviar y respalda a la SSA

Si bien, el fallecimiento del hombre trascendió en días recientes, lo cierto es que esta persona pereció desde el pasado 24 de abril, es decir, hace más de un mes. Según reportes, el hombre comenzó con signos de diarrea, náuseas, fiebre, dificultad para respirar y otro tipo de malestares. Inicialmente, la OMS detalló que se trataba del “primer caso confirmado por laboratorio de infección por el virus de influenza A (H5n2) a nivel mundial”.

En aquel momento, la OMS fue muy enfática en aclarar que el mencionado caso ocurrió en México, lo que encendió las alarmas, pero como se mencionó anteriormente, la Secretaría de Salud desmintió dicha información: “El comunicado que hizo la OMS es bastante malo. De entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así. Murió por otra cosa”, señaló Jorge Alcocer portavoz de la SSA. Asimismo informaron que la víctima tenía otros padecimientos como hipertensión y diabetes tipo 2.

