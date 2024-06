Universitaria abandona su carrera de veterinaria para cumplir su sueño de ser albañil

Comparta este artículo

Yorkshire, Inglaterra.- Se dice que nada en la vida está escrito en piedra, lo que significa que todos tenemos la opción de cambiar el rumbo de nuestro destino a placer. Un ejemplo de ello es el que ocurrió en Yorkshire, Inglaterra, con una joven, de 25 años, que no le tuvo miedo al éxito y decidió abandonar su carrera universitaria para dedicarse a una actividad completamente distinta, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Emily Leach, es una joven que se graduó como veterinaria; sin embargo, una vez que terminó su carrera se percató de que no se trataba de una actividad que guste de realizar, aunque esto no significa que ella no sabía lo que quería. Resulta ser que, desde muy joven, estaba inclinada al negocio de la construcción, por lo que decidió abandonar su profesión, para dedicarse de lleno a ser albañil, actividad que realmente disfrutaba.

Joven abandona la carrera de veterinaria para convertirse en albañil

Créditos: Internet

Dado a que, en general, resulta extraño la existencia de mujeres albañiles, Emily no tardó en llamar la atención de uno de los periódicos más reconocidos de Inglaterra, se trata de The Sun, quienes acudieron a hacerle una entrevista para averiguar el motivo por el que dejó una carrera que, muchos, podrían considerar como más cómoda que la de constructor. Leach respondió que ingresar a la mencionada profesión resultó complicado para ella.

Según declaraciones de la joven, de Barnsley, al ingresar en el negocio de la construcción, tuvo que enfrentarse a mucho sexismo, dado a que prácticamente no hay mujeres albañiles. Otro aspecto que, de alguna manera, le juega en contra es que es una persona hegemónicamente atractiva, lo que significa que los halagos siempre están a la orden del día con ella: “La gente dice que soy demasiado bonita para ser albañil o dicen que soy la albañil más guapa que han visto, lo cual no es realmente un cumplido visto como si los estereotipos de albañil fueran hombres pardos.”

Emily asegura que prefiere hacer aquello que la haga feliz

Créditos: Internet

En el medio de su entrevista, la joven destacó que, aunque resultó un cambio complicado, lo que realmente disfruta es dedicarse a la construcción, por lo que no se arrepiente del giro que dio su vida, puesto asegura que no puede imaginarse dedicarse a realizar cualquier otra actividad que no le guste: “Es un trabajo muy duro, pero me encanta. Nunca podría levantarme y hacer lo que hago si no me gustara”, indicó Emily.

Fuentes: Tribuna