Atacan a tiros el vehículo de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en el Cauca

Comparta este artículo

Colombia, Bogotá. - Un grave incidente de seguridad sacudió a Colombia: el vehículo habitual de la vicepresidenta, Francia Márquez, fue atacado a tiros en una carretera del convulso departamento del Cauca. Afortunadamente, Márquez no se encontraba en el carro en el momento del ataque.

En un comunicado oficial, Márquez informó lo siguiente: "He sido informada por parte de mi equipo de seguridad y protección que el vehículo principal de la caravana vicepresidencial, en el que me movilizo normalmente, fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil (...) el cual penetró al interior del vehículo sin causar ninguna lesión a los ocupantes".

Hay que señalar que el ataque se produjo después de que Márquez saliera del municipio de Suárez, su lugar de origen, tras una visita con la ministra de Educación saliente, Aurora Vergara, a la futura sede de la Universidad del Valle. Márquez ya se encontraba en Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, en el momento del incidente.

Asimismo, Márquez dejó ver su profunda preocupación por la situación en el Cauca: "Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo".

La vicepresidenta, quien también lidera la cartera de Igualdad y Equidad, hizo un llamado a los grupos armados que operan en la región, específicamente al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, para "silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance".

Es importante subrayar que este ataque no es un hecho aislado en la vida de Márquez y su familia. El mes pasado, su padre, Sigifredo Márquez, fue víctima de un atentado similar mientras viajaba con un sobrino de seis años entre Timba y el caserío Robles, en el departamento de Valle del Cauca. Además, en enero de 2023, Márquez denunció el hallazgo de un "artefacto con más de 7 kilos de material explosivo" en la vía que conduce a su residencia familiar en Suárez.

Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca han sido escenarios de continuas acciones terroristas por parte del Estado Mayor Central contra instalaciones militares y de policía. Esta violencia persistente subraya la necesidad urgente de abordar los conflictos armados y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.

El ataque al vehículo de la vicepresidenta pone de relieve los desafíos de seguridad que enfrenta el Cauca. A pesar de los peligros, Francia Márquez reafirma su compromiso con la paz y el desarrollo en su tierra natal, insistiendo en que la educación y el progreso no deben detenerse ante la violencia.

Fuente: Tribuna