Caso viral: Hombre de 35 años luce de 15; este es el secreto de su apariencia juvenil

Michigan, Estados Unidos.- El tema de la juventud eterna es uno que ha causado curiosidad y deseo en la humanidad desde hace siglos, no por nada, las industrias que lanzan cremas, tónicos y hasta tratamientos, para lucir mucho más joven de lo que en realidad somos han triunfado tanto desde hace años. Siguiendo esta narrativa, en Internet se viralizó una persona que asegura tener 35 años, pese a que cuenta con la apariencia de un jovencito de 15.

Se trata de Brandon Miles May, un supuesto hombre que habría descubierto el secreto de la juventud eterna y es que, según él no cuenta con ningún padecimiento físico que le impida envejecer a un ritmo normal. Sino todo lo contrario, desde que tenía apenas 13 años de edad, él mismo era consciente de que quería tener una vida saludable, por lo que comenzó a cuidarse desde aquel entonces y este cuidado intensivo le habría abierto las puertas a una apariencia mucho más juvenil.

Brandon Miles May asegura tener 35 años, pero luce de 15

¿Cuál es el secreto de Brandon Miles May?

Brandon es un residente de Detroit que, desde hace poco más de dos décadas se ha centrado en tener hábitos muy saludables, entre los que resalta tener una alimentación nutritiva, evitar sustancias ilegales y no exponerse a los rayos ultravioleta del Sol. Según declaraciones de Miles May, esto habría aportado notablemente a tener una apariencia prácticamente 20 años más joven. Incluso asegura que se siente bien emocional y físicamente.

Según reportes brindados por el supuesto hombre de 35 años su rutina es estricta puesto no se permite consumir alcohol y únicamente come: té verde, pescados bajos en mercurio, frutas y verduras; por otro lado, evita consumir azúcares, cereales o carbohidratos; también cuida mucho su piel del Sol. Si bien, se desconoce a ciencia cierta que que Brandon tenga la edad que dice tener, lo cierto es que llevar una alimentación saludable y evitar sustancias dañinas, así como los rayos UV puede contribuir a tener una mejor apariencia física.

Fotografía de Brandon Miles May de su apariencia actual

Brandon llegó a mencionar su prioridad no es vivir para siempre, lo único que desea es tener una buena salud, así como también disfruta de sentirse bien tanto física como emocionalmente y su estilo de vida ha sido una clave fundamental para continuar gozando de estos beneficios: “Creo que me veo mejor que hace 10 años (…) Creo que el cuerpo sigue a la mente”, detalló el Miles May para sus redes sociales.

