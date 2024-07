Nicolás Maduro asegura que Karol G le compuso una canción: Esto dice la cantante

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró durante parte de su campaña para las próximas elecciones del 28 de Julio que la cantante Karol G le había enviado una canción para utilizar la previa a los comicios, sin embargo, no contaba con que el equipo de la artista estaría pendiente de las declaraciones y lo desmintieron de inmediato. Esto generó un una serie de críticas en contra del mandatario en redes sociales.

Fue durante una visita a Petare como parte de su campaña para las próximas elecciones, donde Nicolás Maduro hizo esta afirmación y explicó, “Karol G me mandó una canción para la campaña”. Asimismo, el mandatario venezolano aseguró que la composición la lanzaría en los próximos días, incluso aseguró que ya había ensayado el baile porque, explicó, “aquí me conocen como el ‘gallo Pinto’, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”, concluyó.

Sin embargo, el equipo de la cantante colombiana de inmediato reaccionó a estas declaraciones, por lo cual desmintió al dirigente político. Representantes dieron una entrevista para el medio El Colombiano, en la cual aseguraron que no eran ciertas las aberraciones de políticos o partidos políticos que mencionaron a la cantante para campañas. De esta manera, la cantante aseguró que no tiene nada que ver con la campaña del mandatario venezolano.

¿Karol G le envió una carta a Nicolás Maduro?, foto: especial

“La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos desmentimos esas aseveraciones”, aseguró el equipo de la cantante.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que Nicolás Maduro habla sobre Karol G, esto después de los conciertos que ofreció la colombiana en el estadio monumental Simón Bolívar, en Caracas. Además, aprovechó para compararse con la cantante y aseguró que él también puede llenar el inmueble, que alberga a más de 43 mil personas. “Pronto voy a llenar el monumental también”, reiteró el mandatario.

Se debe de mencionar que durante sus actos de campaña, Nicolás Maduro le ha solicitado a cero equipo que pongan canciones de Karol G mientras las baila frente a sus simpatizantes. Nicolás Maduro busca una nueva reelección en Venezuela, país que gobierna desde 2013, y en caso de ser elegido de nueva ocasión por los ciudadanos, su mandato se extendería hasta 2031.

Fuente: Tribuna