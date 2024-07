Joe Biden condena atentado contra Donald Trump: "Me alegro de saber que está a bien"

Pensilvania, Estados Unidos.- Luego del atentado del que fue víctima Donald Trump este sábado durante un mitin político, la Casa Blanca informó este mismo día que el presidente Joe Biden recibió un "informe inicial" sobre el suceso ocurrido en Pensilvania, Estados Unidos. El equipo de campaña de Trump reveló a través de un comunicado que el expresidente está "bien" después de haber sido retirado del escenario tras resultar herido.

"El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida respuesta ante este acto atroz", expresó el portavoz Steven Cheung en el comunicado. "Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Se proporcionará más información en el futuro".

Ante esta noticia, Bien utilizó sus redes sociales para dar sus primeras declaraciones al respecto, asegurando que le alegra que su contrincante para las próximas elecciones de Estados Unidos no haya sido herido de gravedad durante el tiroteo. Además, agradeció al personal del Servicio Secreto que actuó rápidamente y se abalanzó sobre el político para poner a salvo y evacuarlo del lugar, al que asistieron cientos de simpatizantes.

Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo", se lee.