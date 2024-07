Confirman el fallecimiento de dos mexicanos en accidente de avioneta en Venezuela

Comparta este artículo

Portuguesa, Venezuela.- Durante la jornada del pasado domingo, 14 de julio, se reportó la caída de una avioneta en las inmediaciones del estado de Portuguesa, en Venezuela. Conforme las horas han ido avanzando, ha trascendido información que indica que dos de las víctimas fatales del incidente eran mexicanos, aunque se desconoce con exactitud su edad, género o descripción, por lo que es posible que en las próximas horas surja mayor información.

La noticia trascendió a través de un comunicado realizado por el titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores: Remigio Ceballos Ichaso, quien mencionó que dos personas originarias de México perdieron la vida en el accidente ocurrido en el sector de El Chaparral, en el mencionado estado. Según los primeros reportes, la nave de la línea C402B de la empresa Cessna solía utilizarse como un medio de transporte para sustancias ilegales.

Una vez que el incidente salió a la luz, se confirmó que en el lugar había dos personas, quienes no habrían sobrevivido al accidente. No fue sino hasta este lunes, 15 de julio, que trascendió la noticia de que los dos occisos eran personas de origen mexicano, aunque hasta el momento se desconoce cuál es la edad de las víctimas. Cabe señalar que el incidente en cuestión está rodeado de misterio, puesto aún hay muchas cosas que no se han podido aclarar.

Y es que, cuando este tipo de hechos ocurren, es usual saber cuál era el destino de partida del vehículo aéreo y a dónde pretendía llegar, así como su horario de salida, entre otras cosas; sin embargo, hasta el momento se desconocen todos estos datos, por lo que será necesario continuar con las investigaciones hasta comprender con mayor profundidad qué fue lo que ocurrió en el interior de la avioneta momentos antes de que se estrellase.

