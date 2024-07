El paradojal trayecto de Donald Trump: De migrante a magnate y candidato presidencial

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - En una irónica paradoja, Donald Trump, conocido por su fuerte retórica antiinmigrante, proviene de una familia de migrantes, así es, su abuelo paterno emigró de Alemania a los Estados Unidos en 1885, mientras que su madre llegó desde Escocia a principios del siglo XX.

Hijo de Fred Trump, Donald comenzó su trayectoria en la década de 1960 estudiando en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Rápidamente se unió a la empresa inmobiliaria de su padre, Trump & Son, que luego renombró como Trump Organization. Así comenzó rehabilitando departamentos comprados a bajo costo, los cuales revendió a precios más altos, consolidando de esta manera su reputación en el mercado inmobiliario de Nueva York.

En 1973, el Departamento de Justicia investigó a la familia Trump por discriminación racial. Personas afroamericanas denunciaron que se les negó la posibilidad de rentar en sus propiedades, sin embargo, el caso se resolvió con un acuerdo monetario.

Donald Trump y su historia con la política. Foto: Internet

En 1987, Trump y el periodista Tony Schwartz publicaron El arte de la negociación (The Art of the Deal), un libro que narraba las estrategias de Trump en los negocios. No obstante, Schwartz más tarde calificó al magnate de "sociópata".

Desafortunadamente, a inicios de los 90, la fortuna de Trump se desplomó, por lo que su compañía se declaró en bancarrota debido a decisiones financieras arriesgadas, como la construcción de uno de los tres casinos Taj Mahal. The New York Times sugirió que esa situación le permitió evadir impuestos hasta por 18 años, una acusación que Trump nunca aclaró al no hacer pública su declaración fiscal.

Tiempo más tarde, Trump ganó fama mundial en la televisión, adquiriendo los derechos de los concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente. Sin embargo, varias concursantes lo acusaron de conducta inapropiada, alegando que entraba en los camerinos mientras ellas se cambiaban.

Para la década de 2000, Trump estabilizó las finanzas de su compañía y se convirtió en una figura mediática con el reality show The Apprentice, en el que 18 empresarios competían por 250 mil dólares y un contrato para dirigir una empresa de Trump, pero ahí no paró el magnate.

Trump, un inquietante actor político

Donald Trump se postula por segunda vez para gobernatura de los EU. Foto: Internet

Para quien no conozca la historia de Trump dentro de la política, el empresario ha jugado para ambos bandos, pues anteriormente financió campañas tanto demócratas como republicanas. En 2012, apoyó al candidato republicano Mitt Romney y comenzó una serie de ataques contra el presidente Barack Obama, cuestionando su nacionalidad y méritos académicos.

No obstante, las ganas de Donald por mantenerse en el rubro político no pararon ahí, pues en 2015 anunció su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, lanzando descalificaciones contra México y los inmigrantes ilegales. Prometió construir un muro fronterizo, y a pesar de que muchos tomaron su candidatura como una broma, se presentó en la Convención Republicana de julio de 2015 como el candidato presidencial, venciendo a figuras prominentes del Tea Party.

Cómo ya bien se sabe, él ganó la presidencia en 2017, logrando ser el mandatario número 45 de los Estados Unidos, sin embargo, en 2021 fue derrotado por Joe Bidden, situación que no lo detuvo, pues ahora, en estas nuevas elecciones 2024, decidió postularse de nueva cuenta, pero ¿Qué fue lo que lo orilló a hacerlo? Pues resulta que Trump, encontró un error crucial en su primer mandato, ser "demasiado amable".

Debido a esa razón, se prepara para una segunda presidencia con una postura más asertiva y segura. Trump sigue siendo el mismo individuo con los mismos objetivos y quejas, pero ahora parece más decidido y autoritario.

Donald Trump perdió contra Joe Bidden en 2021. Foto: Internet

Cuando llegué por primera vez a Washington, conocía a muy poca gente. Tuve que confiar en la gente", reflexionó Trump en una entrevista para TIME. Sin embargo, ahora él se siente al mando, y el matrimonio concertado con los timoratos incondicionales del Partido Republicano terminó. La vieja guardia fue vencida, y quienes quedan son sus leales.

Ahora bien, si Trump logra un segundo mandato, lo hará respaldado por un gran número de tiendas de políticas atendidas por leales que han elaborado planes detallados al servicio de su agenda. Estos planes buscan concentrar los poderes del estado en manos de un hombre cuyo apetito por el poder parece casi insaciable.

No creo que sea un gran misterio cuál sería su agenda", comentó su asesora cercana, Kellyanne Conway. "Pero creo que la gente se sorprenderá de la prontitud con la que actuará".

Cabe señalar que en un segundo mandato, la influencia de Trump en la democracia estadounidense podría extenderse mucho más allá de su capacidad para conceder indultos. Sus aliados están sentando las bases para reestructurar la presidencia de acuerdo con la teoría del ejecutivo unitario. Esta doctrina sostiene que muchas de las restricciones impuestas a la Casa Blanca por los legisladores y los tribunales deben eliminarse, favoreciendo un Comandante en Jefe más poderoso.

Con su renovada confianza y una legión de leales a su disposición, Trump se prepara para una posible segunda presidencia con la intención de actuar rápidamente y sin las limitaciones que enfrentó durante su primer mandato. Su enfoque asertivo y los planes para reestructurar la presidencia reflejan un apetito por el poder que podría redefinir la democracia estadounidense.

Mientras Trump se alista para este nuevo capítulo, el país observa con expectación y cautela, consciente de que el rumbo de la nación podría cambiar de manera significativa bajo su liderazgo fortalecido.

