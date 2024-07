¿Por qué piden a Joe Biden que se baje de las elecciones presidenciales de Estados Unidos?

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La carrera electoral en Estados Unidos está a punto de comenzar, sin embargo, un poderoso hecho está llamando la atención de propios y ajenos y es que, a diferencia de otras contiendas, una facción del partido demócrata se ha manifestado en contra de Joe Biden los represente en la carrera por la presidencia, algo que raramente se había visto, puesto es bien sabido que suelen apoyar al mandatario en turno para sea reelecto.

De acuerdo con declaraciones del representante demócrata progresista de California, Jared Huffman, un considerable número de miembros del mencionado partido considera que es una mala idea permitir que Biden continúe su proceso de candidatura, por lo que están solicitando que el actual presidente de Estados Unidos se baje de la contienda y permita que alguien más pueda representar al mencionado partido.

Esta es la razón por la que piden que Joe Biden se baje de las elecciones presidenciales

Créditos: Internet

De acuerdo con las declaraciones de Huffman, actualmente Joe cuenta con una terrible desventaja, debido a que, en primer lugar, cometió un grave error en su anterior debate contra Donald Trump. Por otro lado, consideran que el candidato republicano cuenta con una gran ventaja en contra de Biden, puesto predicen que, “si las elecciones se celebraran hoy, lo aplastarían”, por lo que consideran que una mejor opción sería que no compitiera por el puesto de presidente de Estados Unidos.

Pero hay que detallar que no solo ha sido su propio partido el que le dio la espalda a Joe Biden, puesto en semanas anteriores, el propio periódico The New York Times escribió una brutal editorial en la que directamente le pidieron al presidente demócrata que se bajase de las elecciones, puesto consideran que no tuvo una buena actuación frente a Trump, además aseguraron que el actual mandatario “no es el hombre que era hace cuatro años.”

¿Qué dice Biden con respecto a bajarse de la contienda presidencial?

Este miércoles, 17 de julio, se publicó una entrevista de Joe Biden en la que fue cuestionado sobre si renunciaría a las próximas elecciones, a lo que el actual mandatario fue contundente en asegurar que, la única manera en la que se retiraría sería si los médicos le diagnosticaran un severo problema de saluld. También destacó que, inicialmente, creyó que lo mejor sería abandonar la contienda y permitir que otra persona se encargase, pero cree que cuenta con la sabiduría suficiente como para reunificar al país.

“Yo dije que iba a ser un candidato de transición, y pensé que sería capaz de pasar página y dejársela (la presidencia) a otra persona, pero no anticipé que las cosas se dividieran tanto (…) Y francamente, creo que lo único que aporta la edad es un poco de sabiduría”, sentenció.

Fuentes: Tribuna