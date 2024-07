Confirman más muertos tras paso del Huracán 'Beryl': Tres fallecieron en Granada

Comparta este artículo

San Jorge, Granada.- El huracán 'Beryl' sigue alertando a los países del Caribe y, próximamente, a los del sur de México, pues con su fuerza de ciclón categoría cinco no solo ha provocado fuertes tormentas, sino que ha cobrado ya cuatro vidas humanas, según información preliminar. Uno fue confirmado en San Vicente y Granadinas y tres más perdieron la vida en Granada, aunque el número de víctimas mortales podría incrementar en las próximas horas.

Tal como te informó TRIBUNA, la mañana de este martes 2 de julio de 2024 el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, confirmó una persona muerta, luego de que el ciclón pasara por las islas Union, Mayreau y Canouan; sin embargo, podría haber más fallecidos sin confirmar, reconoció el ministro sanvicentino, pues el ciclón dañó severamente los sistemas de comunicación en la nación.

Confirman otros tres muertos en Granada, tras paso del huracán 'Beryl'

Horas después de que se viralizara la información en San Vicente y Granadinas, el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, confirmó ante medios de comunicación que tres personas perdieron la vida a causa de los estragos que dejó el ciclón 'Beryl', el cual evolucionó a categoría cinco la noche de ayer, lunes 1 de julio de 2024. Agregó que "posiblemente más" personas hayan perdido la vida en esta isla y en la vecina Carriacou.

El funcionario público de Granada declaró que dos de las sensibles muertes ocurrieron en la región de Carriacuoa y otra en Granada. Asimismo, agregó que "hay una destrucción generalizada" en esa zona del Caribe y que, hasta este martes 2 de julio no obtuvieron nueva información sobre los estragos en la nación vecina de Carriacou y Pequeña Martinica; los sistemas de comunicación siguen dañados por el ciclón.

Finalmente, el primer ministro no ocultó que "la situación es desalentadora" y que, de momento, no hay electricidad. También comentó que el huracán ha provocado "casi una completa destrucción de las casas y la infraestructura". Ahora la atención está en México, pues se espera que 'Beryl' impacte el próximo jueves 4 y viernes 5 de junio, aunque aún no se sabe que fuerza tendrá al momento de tocar tierra.

