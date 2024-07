¿Murió Jimmy Carter, expresidente de EU? Esto se sabe de su estado de salud

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este martes 23 de julio de 2024, comenzó a circular la noticia de la presunta muerte de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos (EU), quien sería el más longevo hasta ahora. No obstante, esta información sería una fake new, pues el Centro Carter confirmó que el exmandatario no ha perdido la vida, aunque no dio más detalles sobre la salud del exjefe de Estado de 99 años de edad.

Horas después de que comenzara a circular en medios de comunicación y redes sociales un presunto boletín que señalaba la muerte del expresidente que gobernó EU de 1977 a 1981, la oficina del Centro Carter declaró al medio Atlanta News First que la noticia era falsa.

En su intervención con el medio de comunicación, el Centro resaltó que el comunicado sobre la presunta muerte de Jimmy Carter contenía lenguaje irónico y faltas de ortografía, por lo que era falso. Luego de aclarar que el expresidente sigue con vida, la organización se negó a compartir más detalles sobre esta noticia; tampoco puntualizó si procederá legalmente contra él o los responsables de circular esta fake new.

En tanto, medios internacionales y estadounidenses señalaron que Jimmy Carter, de 99 años de edad, sigue recibiendo cuidados paliativos en su ciudad natal de Plains, en el estado de Georgia, aunque no ha sido visto en público desde hace años. El exmandatario estadounidense cumplirá 100 años el 1 de octubre, según la información de este martes 23 de julio.

¿Quién fue Jimmy Carter?

Jimmy Carter fue el trigésimo noveno presidente de Estados Unidos (EU). Gobernó de 1977 a 1981 y en la actualidad es recordado como un mandatario que priorizó los derechos humanos y tuvo una gran labor humanitaria luego de la presidencia. Su Administración estuvo marcada por importantes éxitos en política exterior, como los tratados sobre el canal de Panamá, los acuerdos de paz de Camp David (tratado de paz entre Egipto e Israel), entre otros.



Además, Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, la promoción de la democracia y los derechos humanos, y el fomento del desarrollo económico y social. El expresidente sigue vivo este martes 23 de julio de 2024 y en octubre de este año cumpliría 100 años, con lo que seguiría siendo el exmandatario más longevo de EU.

