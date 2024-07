Iván Duque invita a venezolanos a votar por el cambio; va tras destierro de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- Las elecciones presidenciales en Venezuela están calendarizadas para el domingo 28 de julio de 2024, fecha que se presenta como oportunidad para que el país elija un nuevo representante. Es bajo este contexto que el expresidente colombiano Iván Duque animó a los venezolanos a emitir su voto y así expulsar a Nicolás Maduro que ha gobernado desde 2013.

Duque se perfila como uno de los detractores del político venezolano, a quien llamó "dictador, sátrapa y delincuente", por lo que espera que los próximos comicios lo despidan del frente del país a fin de hacer posible un "futuro mejor, lleno de oportunidades y justicia", dijo en un video colgado en redes sociales.

Externó que cualquier intento de fraude debe de ser sancionado por la comunidad internacional. Por su parte, el equipo de Maduro coincide en que los medios de comunicación han confabulado un plan, en alianza con la oposición, para acusarlo de alterar los resultados electorales.

A la par, los comentarios del sucesor de Hugo Chávez han sido cuestionados, dado que la semana pasada amenazó con "baños de sangre" en caso de no ganar las elecciones del domingo, algo que ya fue criticado por varios presidentes latinoamericanos como el brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, o el chileno, Gabriel Boric.

Este jueves termina la campaña electoral, que Maduro clausurará en Caracas, donde prevé ocupar varias avenidas con simpatizantes que viajarán desde distintas partes del país, mientras que Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), encabezará un acto en una zona del este de la capital junto a la líder antichavista María Corina Machado.

¿Cuál es el panorama político?

Según Luis Vicente León, presidente de la consultora venezolana Datanálisis, el candidato opositor Edmundo González Urrutia lidera las encuestas, sin embargo, el triunfo está sujeto a otros factores, como la capacidad de movilización. Además, no descarta la posibilidad de un 'megafraude', aunque advirtió que el costo para el gobierno en caso de que esto ocurra sería muy alto.

La encuesta te da información, pero no te proyecta resultados. ¿Por qué? Porque entre la preferencia y el voto está la abstención, la movilización, el control institucional, la presión que se genera. Yo te puedo decir que quiero votar a Edmundo González, pero si vienen, me amenazan que voy a perder mi empleo… yo puedo terminar votando por quien no quería".