AMLO, atento a las Elecciones 2024 en EU: Niega a actuar de manera intervencionista

Ciudad de México.- Hace una semana, se realizó el primer debate por los Elecciones 2024 que se realizarán en los Estados Unidos de América (EU), donde se votará por el nuevo presidente. Este proceso es complejo e importante para México, pues uno de los temas centrales fue la crisis migratoria que afecta a la nación y viene, principalmente, de la República Mexicana. El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de este evento.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este jueves, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México fue cuestionado sobre el primer encuentro que tuvieron el candidato y expresidente de EU, Donald Trump, y el actual jefe de Estado, Joe Biden, quienes buscar ganar las Elecciones 2024.

AMLO confesó estar atento a las Elecciones 2024. Foto: Internet

El mandatario López Obrador confesó estar atento al proceso electoral, por todo lo que significa para la República, sin embargo, señaló que él se mantiene firme con la política de "no intervención". AMLO se puso firme al decir que su Gobierno no tiene "por qué actuar de manera intervencionista, injerencista" en las decisiones que corresponden al pueblo estadounidense.

De igual forma, señaló que seguirá muy pendiente de los cambios que ocurran de aquí a noviembre, cuando se realicen las votaciones en EU, tanto en lo político, como en lo electoral. También mencionó que, durante el periodo, el Gobierno de México no intervendrá, a menos que se metan con el pueblo: "Mientras no nos falten el respeto, nosotros no tenemos por qué actuar de manera intervencionista, injerencista, en forma oficiosa dar opiniones".

El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que esta política de "no intervención en asuntos internos" la siguen porque no quieren que otras naciones opinen de lo que incumbe a México: "Porque nosotros no queremos que ningún país, por poderoso que sea, intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos".

Por otra parte, AMLO agradeció que en el primer debate presidencial se habló del tema de la migración, y que este se hizo con respeto hacia México: "No sé si ustedes lo notaron, ya es un tono distinto al, de antes y ojalá que así se sigan desenvolviendo las cosas, y estamos trabajando de manera conjunta en lo migratorio", comentó. Por último, el presidente de México deseo buena suerte al pueblo de EU en estos comicios, los cuales serán históricos por el momento que viven.

Que elijan a su presidente y también desearle lo mejor a los dos candidatos, nada más., Nosotros hemos podido entendernos bien con los dos candidatos", concluyó López Obrador.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'