Condenan a mujer a 7 años de prisión por lanzar a su bebé por la ventana en Alemania

Heilbronn, Alemania.- En días recientes, las autoridades alemanas emitieron la sentencia de una mujer conocida como Katarina Jovanovic, de 28 años, quien fue arrestada bajo los cargos de homicidio involuntario, después de que arrojara a su bebé, recién nacida, por la ventana de su casa. Según las investigaciones, la fémina se negaba a dejar su carrera por convertirse en una madre soltera, motivo por el que tomó la decisión de terminar con la vida de su hija luego de que ésta nació.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Baden-Wurtemberg, en Alemania, el pasado 12 de septiembre, luego de que la mujer diera a luz en secreto. Las investigaciones determinaron que la ahora sentenciada arrojó a su hija desde una altura de 3 metros. La menor fue localizada más tarde por un transeúnte, quien reportó el hallazgo de una niña recién nacida con el cráneo destrozado. Luego de ello comenzaron las investigaciones.

Katarina pasará 7 años en prisión por la muerte de su bebé recién nacida

Créditos: Internet

Tiempo después, el nombre de Katarina Jovanovic trascendió como el de la principal sospechosa. El escenario que los fiscales manejaron durante el juicio fue que, luego de dar a luz, la acusada comenzó a pensar que tendría que dejar de lado su carrera profesional para cuidar de su hija, cosa que no estaba dispuesta a hacer, así que, la mejor opción que le llegó a la mente fue terminar con la vida de su pequeña.

Por su parte, la defensa basó su argumento en que Katarina no era consciente de que estaba embarazada, por lo que, cuando tuvo a su hija, no se encontraba en las mejores condiciones como para poder cuidar de ella, calificando el hecho como una “situación psicológica excepcional”. Posteriormente, los abogados indicaron que lo ocurrido fue un mero accidente, puesto bebé se habría caído cuando se encontraban en el alféizar.

Si bien, la fiscalía estaba buscando que Katarina fuese acusada con cargos de asesinatos, la realidad es que esto no ocurrió así y los abogados determinaron que el crimen por el que sería juzgada sería por homicidio involuntario. Inicialmente, se esperaba que Jovanovic recibiera una sentencia de 3 años; pero las cosas no ocurrieron así y terminaron asignándole una pena mayor, es decir 7, aunque continúa siendo una cifra menor puesto no se le juzgo como las autoridades esperaban.

Fuentes: Tribuna