AMLO se lanza contra la OEA por señalar presunto fraude electoral en Venezuela: "Las agrava"

Ciudad de México.- Durante la tradicional conferencia matinal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se tocó el tema sobre el conflicto electoral que hoy por hoy se está viviendo en Venezuela, así como también, el mandatario aprovechó la oportunidad para criticar abiertamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su actuación en la mencionada situación.

Todo ocurrió cuando el mandatario mexicano mencionó que tiene programada una llamada telefónica con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el jefe del ejecutivo de Colombia, Gustavo Petro, con quienes dialogaría sobre sus posturas con respecto al caso que se está viviendo en Venezuela en relación con el descontento por la reelección de Nicolás Maduro, la cual ha causado gran controversia en el país por un supuesto fraude electoral.

Tal y como suele hacer, el mandatario de origen tabasqueño dejó en claro su postura pacífica resaltando distintos puntos que se deberían acatar en una situación como la que se vive en el país sudamericano, entre ellos mencionó que no debe haber “violencia”, así como también pidió que se respetase la voluntad de los “venezolanos”. Por otro lado, AMLO resaltó la importancia de buscar pruebas con relación a un fraude electoral, lo cual resulta ser una acusación seria para cualquier gobierno.

AMLO asegura que la OEA actuó de manera negligente

Como cuarto punto López Obrador señaló que no debe haber injerencismo, apuntando directamente a la OEA por su actuación en este conflicto, al asegurar que hubo procesos fraudulentos: “La elección fue el domingo, el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino que había ganado otro, sin tener pruebas de nada”. El líder del ejecutivo mexicano hizo especial énfasis en que el organismo no cuenta con la facultad para realizar ese tipo de juicios y resaltó el hecho de que solo estaban empeorando la situación que se está viviendo en Venezuela.

Finalmente, AMLO resaltó la intención de Maduro con respecto a llevar un proceso electoral transparente, al ofrecerse a entregar las actas de votación: “Está pidiendo al organo electoral correspondiente que convoque a los partidos a los candidatos a entregar la información que posean, él reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene y eso hay que probarlo que hubo una intromisión (…) Él mismo plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación”, concluyó el mensaje del presidente de México.

