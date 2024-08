Céline Dion critica el uso no autorizado de 'My Heart Will Go On' en mitin de Donald Trump

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El equipo de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment, dejaron ver su rechazo al uso no autorizado del video y la canción My Heart Will Go On durante un mitin de campaña del expresidente Donald Trump en Montana. La controversia surgió luego de que varias grabaciones de este evento se volvieran virales en las redes sociales.

En un comunicado publicado en las redes sociales de la artista, Dion y su equipo subrayaron que la utilización de su emblemática canción de la película Titanic no tenía su autorización y que la artista no respalda este ni ningún otro uso similar. Pero eso no fue todo, pues el comunicado también hizo hincapié en la ironía de elegir una canción vinculada a una tragedia naval para un acto de campaña. “¿Y de verdad, ESA canción?”, concluyó el posicionamiento.

Hay que señalar que este no es el primer incidente en el que la música de Céline Dion ha sido utilizada sin autorización en eventos políticos. Según informes de medios estadounidenses, la canción ya mencionada ya había sido empleada en un mitin de Trump el 1 de noviembre de 2020 en Carolina del Norte. El expresidente es conocido por utilizar canciones populares de diversos artistas en sus actos de campaña sin obtener permiso, incluyendo temas de bandas como los Rolling Stones, Aerosmith, Tom Petty y Linkin Park, además de Céline Dion.

La canción My Heart Will Go On, que es parte de la banda sonora de Titanic de 1997, está asociada con la tragedia del hundimiento del famoso transatlántico. La película y la canción evocan imágenes de la pérdida y el desastre, lo que hace que su uso en un mitin de campaña resulte particularmente controversial. El reciente evento en Montana no solo presentó la canción, sino también un video de Dion interpretándola, lo que ha generado problemas legales adicionales más allá del uso habitual de una canción en un acto político.

El uso inapropiado de la canción llevó a Céline Dion a aclarar que no apoya ninguna campaña política que haga uso de su música de esta manera. La elección de My Heart Will Go On para este tipo de eventos, que en muchos casos lleva significados o connotaciones que no coinciden con la temática de las campañas, ha sido objeto de crítica tanto por la artista como por sus seguidores.

Fuente: Tribuna