De terror: Perro se convierte en humano y es captado en VIDEO; ocurrió en Chile

Santiago de Chile, Chile.- Desde que las cámaras se encuentran en prácticamente cualquier dispositivo, la gente ha captado cosas que van desde lo macabras hasta lo increíble en fotografías o videos. Un ejemplo de ello es el que ocurrió en días recientes en Chile, donde supuestamente fue captado un nahual, caminando por las calles de lo que parece ser una comunidad. ¿Quieres enterarte de los detalles? A continuación te contamos.

En México, se tiene la creencias de que existen seres místicos conocidos como nahuales, los cuales provienen principalmente de la cultura mixteca. Según algunos informes, estos humanos pueden convertirse en animales y viceversa, así como también se les ha llegado a atribuir poderes mágicos, así como otro tipo de habilidades más humanas como fuerza, astucia y sabiduría, mientras que por otro lado, en algunas poblaciones se les ve con temor a este tipo de criaturas.

Perro es captado convirtiéndose en persona

Según se sabe, los nahuales no son criaturas exclusivas de México, sino que también pueden llegar aparecer en otros países de Latinoamérica, tal y como ocurrió en Chile en días recientes, donde una cámara nocturna alcanzó a captar a un perro caminando al frente de unas casas. En inicio, no parece que algo esté mal con el can; sin embargo, conforme va caminando, se puede apreciar como su figura se comienza a deformar.

En un comienzo, da la impresión de ser una especie de persona erguida, pero conforme avanza su figura se vuelve similar a la de una persona, vestida de negro, caminando con las manos dentro de un pantalón. Dicho clip, rápidamente se volvió viral y causó pánico en algunas personas del poblado en el que fue captado, puesto consideran que aquella criatura no sería humana; mientras que otros más atribuyen a la forma de este ser como una cuestión de ángulo.

Algunos de los comentarios de las personas declaraban las siguiente afirmaciones: “Ay ca… el nahual”, “Nahual”, “Eso no es nada, mi ex se convertía en zorra cada vez que salía de la casa”, “Claramente se ve que el perro se queda donde estaba la persona y éste huye de ahí”, “Es el mismo perro, solo que es el ángulo de la cámara”, y tú ¿qué opinas, consideras que aquella cosa que el video captó era un nahual o una persona?

