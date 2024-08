AMLO no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela: "Vamos a esperar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 23 de agosto de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral de Venezuela, la cual declaró ganador de las elecciones 2024 a Nicolás Maduro, en medio de una serie de polémicas y señalamientos de fraude.

AMLO no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante esto, el presidente López Obrador se negó a reconocer el triunfo del venezolano como su homólogo y apuntó que lo mejor para el Gobierno de México era esperar a que se den a conocer las actas y así verificar el resultado de los comicios que se celebraron el pasado 28 de julio. Como se sabe, miles de personas en el mundo y hasta mandatarios acusaron que no hubo transparencia en el proceso electoral en dicha nación.

Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar", dijo AMLO este viernes, al mismo tiempo que señaló que aún no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Cabe señalar que el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de México, pese a no reconocer la victoria de Maduro, no se ha sumado al rechazo conjunto contra el aspirante del Partido Socialista Unido de Venezuela que hicieron los mandatarios de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano sostuvo que él y el Gobierno de México serán "respetuosos" de las decisiones que se tomen tanto en Venezuela, como en otros países (esto en referencia al comentario de Ken Salazar sobre la Reforma al Poder Judicial en México). AMLO agregó hay un gran número descalificaciones y condenas al Gobierno de venezolano, pero que México debe actuar siguiendo la línea de "no intervención".

De igual forma, aseguró que no ha tenido contacto con Nicolás durante la crisis poselectoral: "No [no he hablado con Maduro], eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios. Nosotros somos muy respetuosos".

